He visto corrupción aquí en la Asamblea: Diputado del MAS revela prácticas irregulares de autoridades





22/02/2023 - 11:52:38

Erbol.- El diputado del MAS por El Alto, Renán Cabezas, reveló las prácticas de corrupción que ha observado no sólo en las calles de su ciudad con la actuación de la Policía, sino también los nexos políticos, prebendas y padrinazgo del que forman parte sus propios colegas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “He visto aquí en la Asamblea Legislativa corrupción, he visto nepotismo y he visto conductas antiéticas. Entonces aquello también tenemos que decirnos, sólo de esa forma vamos a empezar a trabajar mejor, porque si vamos encubrir esto no va a andar bien. La Asamblea Legislativa tiene que ser el ejemplo del comportamiento humano en todo el Estado Plurinacional”, manifestó Cabezas en entrevista con ERBOL. El diputado hizo esa reflexión a tiempo de referirse a la corrupción dentro de la Policía y las prácticas ilegales como la extorsión a conductores en estado de ebriedad, mientras que existen carencias en el patrullaje de seguridad ciudadana. Dijo que cómo no va a existir corrupción en la Policía, cuando el ingreso a la Academia Nacional de Policías y la Escuela Básica no se realiza por una cuestión de capacidad o ética, sino por padrinazgos y pagos. Cabezas reveló que muchos jóvenes le han pedido ayuda para entrar a la Academia de Policías y que su recomendación es que estudien, puesto que sólo reclamaría en caso de una reprobación injusta. Sin embargo, señaló que “hay otros diputados que les ayudan a entrar” a la entidad policial, aunque evitó dar nombres. En otra práctica de corrupción, Cabezas aseveró que dirigentes de organizaciones sociales y legisladores se benefician de prebendas y espacios laborales para sus allegados a cambio de ratificar su confianza en el Ministro de Gobierno. Considero raro que el Ministro de Gobierno no haya sido removido, a pesar de ser cuestionado por organizaciones sociales y parlamentarios. Atribuyó esta situación a esas prebendas que estarían dando para que esos políticos den su voto de confianza a la autoridad del Ejecutivo. “El Ministro en varias oportunidades convoca a algunos diputados para ofrecerles un espacio laboral y, cuando le dan un espacio laboral, tapan su boca, ya no le cuestionan al Ministro. Eso es corrupción, eso es coartar el derecho a la libre legislación y al libre pensamiento. Los legisladores, muchos están aquí trabajando condicionados y eso es una lástima. Yo pienso que ese tipo de ministros el Estado no requiere, ese tipo de personas perjudican”, afirmó. En las calles de El Alto, el diputado Cabezas sostuvo que muchos policías no se dedican precisamente a generar seguridad, sino “al parecer están en busca de otros intereses más individuales, están buscando conductores ebrios para seguramente extorsionarles”. Incluso, el diputado Cabezas señaló que hubo gestiones más efectivas en cuanto a la seguridad, como del exministro Carlos Romero. Aseveró que en la gestión de Romero había corrupción, pero no era tan descarada como ahora y la Policía trabajaba de manera más comprometida. Para eliminar la corrupción, Cabezas sugirió sanciones severas paras las personas que cometan estas irregularidades, como revocar la habilitación del ejercicio profesional. “Ninguna persona corrupta es digna de ser policía”, aseveró. Sin embargo, el legislador subrayó que lucha contra la corrupción también se trabaja en la familia. Dijo que cuando se le enseña a un niño a mentir, por ejemplo cuando se le ordena negar que un familiar está en la casa, posiblemente repita esa práctica en el futuro. Dijo que este tema debe trabajarse en la casa, la escuela, la universidad, las organizaciones sociales y la Asamblea Legislativa.