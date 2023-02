¡Cuidado!: Alertan a modelos sobre falsas ofertas laborales





22/02/2023 - 07:47:08

Opinión.- “¿Eres azafata? ¿No tienes amigas modelos? Es para una boutique nueva. Vestido largo y de novia, bikini y lencería y ropa casual. El pago es 200 dólares. Será el 10 de marzo”, es parte del mensaje que recibió una joven por WhatsApp, el 28 de enero de este año. El fotógrafo Alvo Luksic alertó a través de sus redes sociales sobre las falsas ofertas laborales, donde algunos incluso lo nombraban como el profesional que iba a fotografiar a las modelos, pero eso no es cierto. “Están ofreciendo trabajo, muy bien pagado, de modelo para fotos. Les dicen que el fotógrafo es Alvo. ¡Es mentira! Cuidado con esas ofertas de trabajo demasiado buenas”, escribió el pasado 7 de febrero en su cuenta en Facebook, donde compartió algunas capturas de los mensajes que recibieron las jóvenes. “Busco modelos. Es para una boutique y joyería. Sesión de fotos y pasarela. El pago es 180 dólares y se realizará el 10 de marzo de 15:00 a 20:00. Te damos lo que se va a necesitar en cuento a arreglo personal y maquillaje. Vestidos largos y cortos y joyería en traje de baño, fotos artísticas de retrato”, se lee en otro de los mensajes. Las ofertas van de 180 a 250 dólares. Luksic aconsejó a las jóvenes desconfiar de este tipo de ofertas, donde prometen muy buenas remuneraciones, y verificar la información. En los mensajes los únicos requisitos son fotos en traje de baño y vestidos largos y cortos, y no así documentos que acrediten la experiencia o identidad de las postulantes. Se desconoce el propósito de estas personas que buscan captar mujeres a través de redes sociales ofreciéndoles buenos pagos por supuestamente hacerse fotografiar y desfilar. Sin embargo, a lo largo de los años, se han descubierto casos donde jovencitas han caído en redes que ofertaban trabajos de modelos, pero las explotaban laboral o sexualmente. OTRAS FALSAS OFERTAS LABORALES Desde hace unas semanas, usuarios recibieron con mayor frecuencia mensajes por WhatsApp y otras aplicaciones donde les ofrecen trabajar desde casa para la empresa Amazon, Mercado Libre y Ebay Bolivia, pero se trata de otra modalidad de estafa. La promesa, como es habitual en estos casos, es ganar dinero en poco tiempo. “Hola, soy gerente de reclutamiento de compras de Mercado Libre, debido a las vacantes, te invitamos a hacer un trabajo de medio tiempo, puedes usar tu tiempo libre para hacerlo, 300-3000 bolivianos/día. El salario se calcula por día. Edad: 20-69 años. Haga clic en el enlace para agregar automáticamente”. Ese es el mensaje que recibió hace una semana una usuaria a través de WhatsApp del número +919041365024. “Hola, soy del departamento de Recursos Humanos de Ebay Bolivia. Las empresas están buscando empleados en línea a tiempo parcial. Los trabajos a tiempo parcial son fáciles de hacer, solo use su teléfono móvil. ¡Trabajos a tiempo parcial en 10-20 minutos! Esto se puede hacer en su tiempo libre sin interferir con su trabajo actual. Salario diario: 500-2000 bolivianos (Nota: este puesto solo acepta mayores de 20 años). Si está interesado en este trabajo de medio tiempo, agregue el enlace de WhatsApp del gerente de contratación”, se lee en otro mensaje que le llegó a un joven. Otra persona recibió la siguiente oferta por el mismo medio. “Una subsidiaria de Amazon está contratando trabajadores temporales en línea. Puedes trabajar a tiempo parcial en tu teléfono. ¡Trabaja de 10 a 20 minutos al día! Salario diario: 100 – 500 dólares estadounidenses. Haga clic en el siguiente enlace de servicio al cliente para comenzar a ganar dinero: https//h5.lu…”. Amazon y Mercado Libre son algunas de las plataformas más grandes y populares, desde donde se puede comprar y vender. Ninguna está reclutando empleados y no usan esos canales cuando requieren personal, por lo que las ofertas laborales que llegan por las redes sociales han sido enviadas por gente inescrupulosa que pretende robarle información personal o sacarle dinero. Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, hicieron conocer a finales de 2022 que una persona cayó en la estafa de “Amazon” y perdió 13 mil bolivianos. Suelen ofrecerles invertir a cambio de intereses “seductores”. Les lanzan el “anzuelo” y, cuando todo parece marchar bien, descubren que han sido estafados. Conformen avanzan los medios tecnológicos, los delincuentes están adaptándose para cometer delitos. La Policía sugiere a la población que reciba alguna oferta laboral por redes sociales, sin haberse postulado, desconfiar y no brindar información personal ni realizar transferencias. Les recomiendan acudir a las páginas oficiales de las tiendas y empresas si tiene dudas. No ingrese a los enlaces ni llene formularios y, preferentemente, bloquee a los remitentes sospechosos.