Cuidado con el ibuprofeno y la aspirina, pueden agravar el dengue





22/02/2023 - 07:16:18

El Deber.- Cuidado con el ibuprofeno y la aspirina en el tratamiento contra el dengue, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. La gente enfrenta momentos críticos en esta epidemia y, ante la saturación del sistema sanitario, muchos optan por quedarse en casa y recurrir a la automedicación. Sin embargo, autoridades y especialistas advierten que esto puede aumentar el riesgo de complicaciones porque hay medicamentos que están contraindicados para el dengue, como es el caso del ibuprofeno, que desde la pandemia del covid forma parte de los botiquines familiares. Tampoco es recomendable hacerse colocar sueros en casa, sin un seguimiento médico porque un tratamiento incorrecto puede ser contraproducente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son claros en señalar que se debe evitar analgésicos de venta libre como la aspirina y el ibuprofeno, porque pueden aumentar el riesgo de sangrados por dengue. “No hay agentes antivirales específicos contra el dengue. Se aconseja el cuidado de apoyo a los pacientes para que se mantengan hidratados y que eviten tomar aspirina (ácido acetilsalicílico), medicamentos que contengan aspirina, y antiinflamatorios no esteroideos (como el ibuprofeno), debido a sus propiedades anticoagulantes. La fiebre se debe controlar con acetaminofeno (paracetamol) y baños tibios de esponja”, señalan los CDC. Jessenia Muñoz asegura que pasó el cuadro del dengue en casa y se dio modos para controlar los malestares. “No fui al centro de salud porque no tenía plata y no tengo ni seguro. Los primeros días tomé paracetamol, siempre tengo eso en casa. Los síntomas leves empezaron con malestar del cuerpo y para los dolores de estómago, que también me hicieron sentir acidez, tomé un desintoxicante hepático”, cuenta. La receta que le recomendaron amigos y familiares también la llevó a tomar complejo B y a no descuidar la hidratación. “Tomé mucho líquido y tecitos de manzanilla o cualquier matecito que podía”, dijo. Ella no fue la única que enfermó en casa, pues su padre también tuvo dengue, al igual que otros familiares y amigos que lo superaron con paracetamol, hidratación y comida blanca. Similar situación vivió la familia Vaca, donde se enfermó el papá y el hijo mayor, pero este último la pasó más mal por los dolores estomacales que lo llevó a acudir a un consultorio privado, donde le suministraron los medicamentos por dengue. Luego su padre siguió la misma indicación, que también se la pasaron a sus demás familiares. El doctor Fernando Miranda explica que la enfermedad tiene tres clasificaciones clínicas: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue grave es cuando dentro del cuadro clínico existen signos de hemorragia constante, inflamación de los órganos, extravasación de líquidos y otras complicaciones. El dengue sin signos de alarma se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones. El dolor abdominal y vómito frecuente son considerados signos de alarma. Si a lo anterior se suma algún tipo de sangrado o hemorragia u otro tipo de complicaciones, entonces se trata de dengue grave, señala. Explica que las manifestaciones graves están asociadas a que el virus afecta el epitelio de los vasos capilares donde está la sangre y produce una fuga de plasma, es decir, el virus afecta el revestimiento que impide que la sangre salga, esto causa las hemorragias. Hay una falta de líquidos en las arterias y en las venas. Por lo que se da la deshidratación. Insiste que el tratamiento para cualquier tipo de dengue se centra en el reposo y el uso del paracetamol. Si existen signo de alarma o hay hemorragia entonces también se emplean soluciones intravenosas. Lo que se busca es restituir el líquido que se perdió. Agrega que “el paracetamol es un medicamento que es eficaz para el control de la fiebre, se absorbe principalmente en el tubo digestivo y se metaboliza en el hígado”. El médico pide seguir las recomendaciones médicas para evitar efectos negativos, ya que la guía para la atención de enfermos de dengue de la OPS recomienda como dosis diaria máxima de cuatro gramos de paracetamol como parte del tratamiento, por lo que el consumo de más de esta dosis del fármaco ya que puede convertirse en tóxico para la salud. “Una pastilla de paracetamol de un gramo cada seis horas es lo recomendable”, añade. Recuerda que este medicamento está indicado para bajar la fiebre, es decir, para aliviar los síntomas porque no hay un tratamiento específico para el dengue. La OMS recomienda que los pacientes deben guardar reposo, mantenerse hidratados y buscar asesoramiento médico. Dependiendo de las manifestaciones clínicas y otras circunstancias, los pacientes pueden ser enviados a casa, ser derivados para su manejo en el hospital, o requerir tratamiento de emergencia y derivación urgente. Para controlar los dolores musculares y la fiebre se pueden tomar tratamientos sintomáticos como los antifebriles y los analgésicos. El organismo internacional, en su guía para tratar el dengue, señala que la mejor opción terapéutica contra tales síntomas es el paracetamol. Deben evitarse los AINE (antiinflamatorios no esteroideos), como el ibuprofeno y la aspirina. Estos medicamentos antiinflamatorios tienen un efecto anticoagulante, y en una enfermedad con riesgo de hemorragias pueden empeorar el pronóstico. En caso de dengue grave, la asistencia prestada por el personal médico y de enfermería con experiencia en los efectos y evolución de la enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas de mortalidad a menos del 1% en la mayoría de los países. El epidemiólogo Aníbal Cruz señala que la medicación es un proceso invasivo en las personas, por lo tanto, cualquier tipo de medicamentos debe ser sujeto a una investigación y aprobación, por eso es recomendable que sea suministrado por un profesional que conoce, como los médicos que estudian y saben qué efectos tienen los remedios. Además, están capacitados para dar la dosis adecuada. Insistió en que no es bueno dejarse llevar por una propaganda o porque dijo algún conocido, porque al tomarse una tableta sin prescripción médica no sabe si es la indicada para el mal que tiene y que sea la dosis que necesite. “Si no hay un manejo adecuado el paciente se va a complicar. Lo recomendable para toda la población es que ni bien tenga alguna sintomatología acuda a un centro de salud. No se automedique, porque cada medicamento tiene sus indicaciones, contraindicaciones, dosificación y el tiempo que debe ingerirlo”, remarcó.

Los médicos piden tener cuidado con los mates medicinales, porque deben cuidar el hígado que se ve afectado por el dengue. Los casos siguen en ascenso



Mientras tanto, los pacientes con síntomas de dengue siguen llegando hasta los centros hospitalarios, saturando los servicios de emergencias, donde se habilitan espacios hasta en los pasillos. El hospital Mario Ortiz es uno de los que más siente el golpe de la epidemia, que se ensaña con los menores de edad con cuadros graves. El jueves tenía 30 niños internados en las salas de urgencia y en los pasillos, además de dos en terapia intensiva. En lo que va del año suman más de 8.000 casos positivos en el país y 29 fallecidos. Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de casos confirmados, con casi 7.000. El resto está en Beni, Tarija, La Paz, Pando, Chuquisaca y Cochabamba.