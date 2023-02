El apoyo a Arce es vetado en Chapare y acusan a Evo de querer ser el único líder





22/02/2023 - 07:05:19

El Deber.- El apoyo al presidente Luis Arce está vetado en el trópico de Cochabamba. Dos dirigentes cocaleros -que pertenecen a la Federación Carrasco- fueron sancionados por reunirse con el jefe de Estado y por brindar su apoyo a la primera autoridad. A ellos los vetaron cinco años y destacan que en el Chapare crece la tendencia de apoyo a Luis Arce, algo que incomoda al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Edwin Caritas fue secretario de actas de la Federación Carrasco del trópico de Cochabamba. Esta organización es una de las más grandes de la zona chapareña. El dirigente denunció que fue vetado por la “vieja rosca” que rodea a Evo Morales solo por apoyar la gestión de Luis Arce. Caritas no guardó nada y dijo que a Morales solo le gusta que le digan que él es el único líder cocalero. “Hemos mantenido nuestro pensamiento y nuestros principios. Hemos respaldado la gestión de Lucho (Luis Arce), hemos puesto en evidencia los errores que se estaban cometiendo y eso es lo que no le gustó al compañero Evo (Morales). (No le gustó) decirle la verdad, decirle las cosas justas, hacer las cosas correctamente, prevalecer las necesidades que tienen nuestras bases, no le gusta al compañero Evo. A él (Evo Morales) solo le gusta que le adulemos, que manejemos su nombre como si fuera el único líder y eso es lo que siempre dice”, denunció Caritas a EL DEBER. El dirigente fue vetado durante los próximos cinco años y no podrá asistir a los ampliados en el trópico cochabambino y tampoco podrá ejercer roles políticos en el MAS y en su federación. Caritas lamentó que el expresidente se haya rodeado de “personas que no manejan la verdad”. “Hemos coordinado con el Gobierno a través del presidente Lucho (Arce). Sacarse una foto con Lucho había sido traición y por eso nos vetan cinco años”, cuestionó Caritas. Otro afectado El otro dirigente afectado es Roly Jaldín, quien era el ejecutivo de la Federación Carrasco y el tercer hombre más importante de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba después de Evo Morales y Andrónico Rodríguez. A Jaldín también lo vetaron cinco años. Esa decisión se la tomó en un ampliado en Chapare que se desarrolló de emergencia. Ahí no tomaron en cuenta los descargos de Jaldín y Caritas y hasta recibieron insultos de mujeres asistentes a la reunión. Además, se los acusó de “faltar el respeto” a Evo Morales por no cederle una silla en un congreso en su federación, lo que provocó la molestia de los seguidores del líder cocalero. “Yo no he robado, no he hecho corrupción y no he comercializado los terrenos de la federación, por lo tanto, me voy con la frente en alta, si quieren castigarme háganlo. Nos castigan por defender las exigencias de las bases de organizaciones y por defender al presidente Luis Arce. En el congreso de las seis federaciones apoyé para que se ratifique Andrónico Rodríguez, eso fue mi mayor pecado, y al compañero Evo Morales no le gustó eso”, lamentó Caritas. Por ahora, Jaldín y Caritas viven en el trópico de Cochabamba y sufren intimidación por parte de los seguidores de Evo Morales. “Acá hablar de Lucho Arce es un delito”, aseguró el dirigente, quien aseguró que existen muchas personas que apoyan a Luis Arce y David Choquehuanca en el Chapare. “Así como hay uno que me llama traidor, hay otro que me apoya. Acá la situación está muy compleja, pero lamentablemente eso es por la rosca que acompaña al compañero Evo”, dijo Caritas. Según el dirigente, en el trópico de Cochabamba se instaló la corriente que respalda la gestión de Luis Arce, pero la mayoría -dijo- no expresan ese apoyo públicamente porque teman por las represalias que ejecute el bando de Evo Morales. La otra corriente, que según Caritas es la “vieja generación”, es la que está compuesta por seguidores del líder cocalero y del MAS. En las últimas semanas, el MAS ingresó a una fuerte crisis interna que tocó incluso al hijo del presidente Luis Arce, a quien el ala evista lo acusa se negociar a nombre del Estado el tema del litio. Además, se observó la división en varios bastiones de Evo Morales, incluido el Chapare. “Hoy tenemos mayor libertad de poder levantar la voz y poder de alguna manera evaluar, criticar y también proponer que es lo que se debiera hacer y eso es algo por lo que hemos esperado muchísimo tiempo. Entonces, yo tengo la esperanza que de todo este proceso vamos a llegar al final del día a una refundación del MAS IPSP, con la renovación también de algunos actores que, al día de hoy, si bien están generando bastante controversia, pero yo siento que los jóvenes somos el motor de esa transformación dentro del proceso de cambio”, afirmó Freddy Bobaryn, quien es crítico a Morales y exviceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. Gualberto Arispe es diputado del MAS y muy cercano a Evo Morales. El legislador no tiene dudas de que Evo Morales el “líder único” y que las decisiones en el oficialismo deben girar en torno al exmandatario. Además, Arispe está seguro de que Morales será candidato en 2025 y que en el Chapare tiene “apoyo total”. Mientras, el diputado Héctor Arce, también del ala radical, va más allá y aseguró que en el Chapare no existe otro líder que no sea Evo Morales. “Estoy seguro que Evo Morales será el próximo presidente de nuestro país”, dijo. Por su parte, el diputado Rolando Cuéllar, quien se considera del ala renovadora del MAS, aseguró que en el trópico de Cochabamba existen personas que apoyan a Luis Arce y David Choquehuanca y que dejaron de seguir a Evo Morales. “El Chapare no es de Evo, allá ya despertaron”, dijo.