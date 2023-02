Juicio oral contra Rómulo Calvo por ultraje a la Wiphala iniciará este miércoles





21/02/2023 - 18:58:45

El juicio oral en contra el cívico cruceño, Rómulo Calvo, por los delitos de racismo, discriminación y ultraje a los símbolos patrios durante el aniversario de Santa Cruz en septiembre de 2021, iniciará este miércoles en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. La audiencia oral y de medidas cautelares, por indicar que la Wiphala no lo representa, está programada para las 09.00. El acto judicial se llevará a cabo en el juzgado 15 de Sentencia, a cargo del juez Alberto Moreira, según informaron medios locales. El 24 de septiembre del 2021, durante los actos protocolares por el aniversario de Santa Cruz, el gobernador Fernando Camacho, suspendió los actos centrales donde participaba el vicepresidente del Estado David Choquehuanca. En la ocasión, el presidente cívico calificó a la Wiphala de “trapo” que no le representa, una nueva agresión a un símbolo patrio. El artículo 129 del Código Penal, referido al ultraje a los símbolos nacionales, señala que el que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años. En diciembre de 2022, la diputada del MAS, Estefanía Morales, informó que el juicio oral contra el cívico cruceño, delitos de racismo, discriminación y ultraje a los símbolos patrios, se llevará a cabo el 22 de febrero de 2023 a las 09.00. “Esto es importante aclarar a la población. Nosotros no pactamos jamás con la derecha, es más, estamos haciendo seguimiento a todos los procesos que existen en contra del señor Rómulo Calvo, en el caso de la Caja Petrolera, este otro delito, y también por lo que ha pasado en los 36 días del paro”, dijo la parlamentaria, cita un reporte de la Cámara de Diputados.