Fue una gesta épica, marcó un antes y un después: Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho se expresan sobre el 21F





21/02/2023 - 18:53:20

El Deber.- La expresidenta Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordaron el séptimo aniversario del 21 de febrero de 2016, fecha en que se llevó a cabo el referéndum constitucional para decidir sobr la modificación de dos artículos de la CPE, que definían la reelección o no del entonces presidente Evo Morales. Las redes sociales de Áñez y Camacho, quienes se encuentran privados de libertad en dos cárceles de La Paz (San Pedro y Chonchocoro), fueron los espacios para expresarse con respecto a la fecha. Ambos destacaron los siete años del 21F y la participación de la población que votó en contra de la reelección continua de Morales. Los resultados de esa votación dieron 51% a favor del No y 49% por el Sí. "A siete años del histórico #21F, cuando #BoliviaDijoNo a la #ReelecciónIndefinida me enorgullezco de la gesta épica del pueblo boliviano que defendió la democracia y la CPE. Construir la Unidad, frente al proyecto totalitario a perpetuidad del MAS, es el camino de la libertad", se publicó en la cuenta de Twitter de Jeanine Áñez, junto a una imagen antigua de ella vistiendo una polera y un cartel con el mensaje. Por su parte, Camacho hizo pública su postura en la misma red social: "La lucha del #21F marcó un antes en nuestra historia, fue donde demostramos que Bolivia dice NO a los abusos de poder, a los que buscan perpetuarse y manipular en favor de unos cuantos". El expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga también se refirió a esta fecha en un mensaje en su cuenta en Twitter, en el que recordó que hace siete años los bolivianos rechazaron el 'prorroguismo' de Morales y luego la Corte IDH se pronunció en ese mismo sentido. “Ser tirano eterno NO es un DDHH interamericano”, expresó Quiroga. El 21 de febrero de 2016 se realizó el denominado referéndum constitucional, consulta ciudadana que debía definir entre la reelección continua de Evo Morales o preservar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado; fue la primera derrota electoral de Morales en las urnas, aunque luego obtendría el aval del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo a la Presidencia del Estado.