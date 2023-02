Un año de guerra en Ucrania en 10 momentos





21/02/2023 - 08:55:57

VOA.— La decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de invadir Ucrania, afectó no solo a los dos países vecinos, unidos por siglos de historia común; sino que resonó alrededor del mundo. Casi inmediatamente, la guerra en Ucrania cambió millones de vidas, provocó el desplazamiento forzado de ucranianos y rusos, dificultó las cadenas de suministro, incrementó los precios del petróleo y la escasez de alimentos, además de aumentar las divisiones políticas. A un año del comienzo del conflicto - que no da señales de detenerse- estos son los momentos que marcaron los primeros doce meses de la guerra. Putin inicia la guerra Tras días de tensión en los territorios al este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de "operación militar especial" en el país vecino como respuesta a supuestas amenazas. En ese momento, Putin afirmó que Rusia no tenía como objetivo ocupar a Ucrania, pero advirtió que quien se opusiera a su ejército enfrentaría “consecuencias nunca vistas”. El mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, hizo un emotivo llamado a sus compatriotas, además de pedir a los rusos que no apoyaran una "gran guerra en Europa". Ucrania y Occidente rechazan la movida de Moscú como un acto ilegal de agresión. Más de un millón de refugiados A solo una semana del inicio de la guerra, las Naciones Unidas, reportó que más de un millón de ucranianos habían huido de su país tras la invasión de Rusia. De ellos, 500.000 habían cruzado a Polonia, y otro millón estaba desplazado dentro de Ucrania. La cifra ha crecido desde entonces a más de 14 millones, en el “desplazamiento más grande y rápido visto en décadas”, registrado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en noviembre pasado.

Levantamiento del cerco a Kiev A fines de marzo de 2022, las tropas rusas levantan el cerco a la capital Kiev para centrarse en la región oriental del Dombás, el corazón industrial del país y donde las fuerzas separatistas combaten al gobierno ucraniano desde hace más de ocho años. El ejército ruso tomó la región de Jersón y la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa, sonando las alarmas sobre un posible desastre. Tras esa victoria, los rusos quedaron varados en las cercanías de la capital, sufriendo pérdidas en continuos ataques de la artillería ucraniana. El horror de Bucha Tras la retirada rusa de los alrededores de Kiev, en la cercana localidad de Bucha aparecen docenas de cadáveres de civiles con signos de haber sido ejecutados, algunos de ellos con las manos atadas en la espalda. Voluntarios y militares trabajaron día y noche para excavar las fosas comunes y dar un entierro adecuado a las víctimas. Los desgarradores testimonios de los sobrevivientes fueron recogidos por investigadores internacionales como pruebas en un futuro proceso a Rusia por crímenes de guerra. La caída de Mariúpol Tras casi dos meses de arduos combates y decenas de muertes civiles, Putin declaró "liberada" la ciudad portuaria ucraniana de Mariúpol, sitiada por las fuerzas rusas. La enorme planta siderúrgica Azovstal de la ciudad fue el último bastión de resistencia de los ucranianos. La caída de la ciudad cortó el acceso de las tropas ucranianas a la costa del mar de Azov y en cambio le abrió el camino a Rusia para circular libremente hasta la anexada Crimea. Desbloqueo de grano ucraniano Rusia y Ucrania llegan a un importante acuerdo para destrabar el envío de toneladas de grano ucraniano a los mercados mundiales, lo cual alivió la crisis alimentaria en varios países, sobre todo en las economías en vías de desarrollo.

El pacto, hecho posible con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas, permitió la salida de unos millones de toneladas de grano estuvieron confinados por meses en graneros o barcos bloqueados por Rusia en el mar Negro. Los representantes de Ucrania y Rusia se dan la mano después de firmar un acuerdo de exportación de granos en Estambul el 22 de julio de 2022. En la primera línea se observa al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Movilización de reservistas rusos Ante las bajas en Ucrania, Putin anuncia a fines de septiembre una movilización parcial de reservistas en Rusia mientras la guerra se acerca a su séptimo mes. Moscú indicó que llamaría a filas a unas 300.000 personas, mientras el presidente ruso advirtió que “esto no es un farol”. La noticia causó la salida precipitada de rusos, sobre todo hombres en edad militar, hacia países cercanos como Georgia y otros lejanos como EEUU y naciones de Latinoamérica. Retirada rusa de Jersón El 9 de noviembre las tropas rusas sufrieron una humillante derrota en plena contraofensiva ucraniana. Moscú anunció la retirada de la ciudad de Jersón, la única capital provincial que había conquistado. Zelenskyy celebró la mayor victoria desde el inicio del conflicto y aseguró entonces que la retirada rusa de la ciudad era el “comienzo del fin de la guerra”, aunque reconoció el alto precio que los soldados ucranianos han pagado en el esfuerzo por hacer retroceder a las "fuerzas invasoras". Zelenskyy ovacionado en Washington El 21 de diciembre de 2022, el presidente Zelenskyy llegó en una visita sorpresa a EEUU, la primera al exterior desde el inicio de la guerra. Invitado por Biden, el mandatario ucraniano se reunió con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, tras lo que se dirigió al Congreso en una sesión conjunta donde fue ovacionado. Zelenskyy se aseguró el apoyo de los legisladores, que aprobaron poco después financiamiento adicional en ayuda humanitaria a Ucrania dentro de su ley de presupuesto. EEUU envió además una batería de misiles Patriot. La visita histórica de Biden al Kiev en guerra A días de cumplirse el primer año de la guerra, el presidente Biden llegó a Kiev en una visita no anunciada, el 20 de febrero, la primera de un mandatario estadounidense a un territorio en guerra sin una presencia sustancial del ejército de su país. El viaje se mantuvo en estricto secreto y - como en el caso de la visita de Zelenskyy a Washington - solo se anunció horas antes. Biden recorrió partes de la ciudad con Zelenskyy en medio de alarmas antiaéreas, y dijo que estaba allí para “mostrar nuestro apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de la nación”.