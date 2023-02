Oposición pide informes a YPFB sobre reservas de gas





21/02/2023 - 08:20:41

Página Siete.- En agosto de 2018 fue la última vez que el Gobierno dio a conocer el nivel de reservas probadas certificadas de gas por la firma Sproule hasta 2017 y ese informe reveló que el país tenía 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF). La oposición pidió a YPFB un informe sobre la cuantificación de la riqueza gasífera actual. El jefe de la bancada de Creemos, en el senador Henry Montero, dijo que solicitó información al presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, sobre la certificación de las reservas probadas y probables, totalidad de los campos gasíferos y petroleros, las inversiones públicas y privadas en exploración hidrocarburíferas en el país. “Al presente año no tenemos la certificación de la reservas probadas y probables de gas, el último estudio fue realizado en el año 2017 por la empresa Sproule, que reportó que teníamos solo 10,7 TCF de reservas probadas; desde entonces pasaron seis años desde esa certificación y no hubo nuevos datos que den certidumbre sobre la situación hidrocarburífera en el país”, puntualizó el legislador. La Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos fija el 31 de marzo como fecha límite para que YPFB entregue el informe de reservas certificadas de gas y líquidos. La certificación de 2013 se presentó con un retraso de cuatro años. La Ley 3740 sólo permitía un retraso en la publicación de reservas certificadas durante la gestión 2008, cuando las reservas debieron ser publicadas hasta el 30 de junio de ese año, lo cual no sucedió. Luego hubo otro retraso de cuatro años hasta 2017 y ahora se lleva otro nuevo atraso. En septiembre de 2021 se conoció que YPFB lanzó una licitación internacional para contratar a una empresa que cuantifique y certifique las reservas de gas natural y líquidos al 31 de diciembre de 2021. En la petición de informe escrito, solicitado por el senador Montero, destacan las preguntas sobre la cantidad de los campos gasíferos y petroleros, el volumen de producción, las áreas reservadas en favor de YPFB, la exploración y descubrimiento de nuevos campos, las inversiones en exploración y explotación, las reservas probadas, probables y posibles, el pago por costos recuperables. En 2020, las autoridades de Hidrocarburos y de YPFB del gobierno de transición informaron que las reservas bajaron a 8,34 TCF con base en informes internos y no como resultado de una certificación internacional. Entre las consultas solicitadas a YPFB por Montero se pide a la estatal explicar en detalle cuántos nuevos pozos de gas y petróleo se han descubierto desde 2005 hasta 2020, su ubicación y producción. Datos de la producción fiscalizada promedio diaria anual de gas y líquidos 2007-2020 por cada campo. Se solicita información de a cuánto asciende el monto del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera desde agosto 2016 a enero de 2023. Además dónde y cómo ha destinado la estatal petrolera ese dinero. Por otra parte, se piden datos del plan de inversión en exploración de YPFB para el periodo 2020-2025 y el flujo financiero proyectado por la estatal en los años 2021-2025. Además si se han realizado actividades de explotación y exploración en parques naturales y áreas protegidas y cuáles los resultados desde 2005.