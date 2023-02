Loza sobre municipios del Trópico cochabambino: No hay obras, apenas estamos sobreviviendo





21/02/2023 - 08:17:20

Brújula Digital.- El senador del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, indicó que los municipios del Trópico de Cochabamba ya no tienen obras y que apenas están sobreviviendo; dijo que esto se debe a los chantajes de las autoridades del Gobierno. “Muchos decían no hay obras como con Evo (...) No hay compañeros, apenas estamos sobreviviendo. Yo asisto a muchos municipios, aniversarios, ampliados, reuniones, sentados con algunos alcaldes, a nuestros alcaldes del Trópico chantajean compañeros, no le traigas a Leonardo, sino no te lo voy a firmar el convenio, que no venga. Pobre alcalde o alcaldesa humillados”, manifestó Loza durante un acto en Cochabamba, en el que estaba Evo Morales. Denunció que algunas autoridades del Gobierno de Luis Arce les ponen condiciones a alcaldes del Trópico a cambio de proyectos. “Llaman (los alcaldes) en la mañana por favor Leonardo no vengas, el viceministro me ha dicho si vienes, no va a poder firmar. Una pena nuestros alcaldes”, recordó Loza en un acto que transmitió radio Kawsachun Coca. “Hay una profunda discriminación a nuestros alcaldes que son leales al proceso de cambio, al instrumento y hablan con Evo Morales”, agregó Loza.