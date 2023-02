Serotipo 2 del dengue es el más agresivo y aumenta la mortalidad en niños





21/02/2023 - 08:10:19

Opinión.- El pediatra y director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, Nils Cassón, explicó que el serotipo 2 del dengue es más agresivo y mortal en niños. Además, señaló que la situación que vive Santa Cruz es preocupante. “El serotipo 2 es muy agresivo con niños y con personas adultas mayores, o con personas con enfermedades de base. En Santa Cruz, la mortalidad es muy alta en los niños, las mayores medidas deben tomarse con ellos”, sostuvo el pediatra. Mencionó que en el departamento oriental ya se tiene el reporte de 12 niños fallecidos con dengue, mientras que, en Tarija, uno. Un menor de 5 años. “La situación en Santa Cruz es muy preocupante, y en Beni también se está desbordando (los casos). En Tarija ya estamos llegando a los 300 casos, Yacuiba tiene crecimiento exponencial. En Bermejo está empezando a ascender nuevamente, los más afectados son los niños”, agregó. De acuerdo al responsable de Enfermedades Emergentes del Ministerio de Salud, Rubén Montero, casi la mitad de los casos de dengue son en menores de edad. Expuso que una persona puede contraer al menos cuatro veces el dengue (con los 4 serotipos) y que ahora los pacientes son personas que no han obtenido la inmunidad del tipo de dengue. “Las personas que se enfermaron cogen inmunidad, no pueden volver a enfermarse por este serotipo”, dijo. María Bolivia Rothe, directora nacional de Seguros de Salud del Ministerio de Salud, indicó que los pequeños no deben ser automedicados y tienen que acudir a un centro de salud para tener un tratamiento adecuado. “No darles por ejemplo dioxadol, las mamás dan muchas gotitas de dioxadol, cuando el niño tiene fiebre. ¿Qué sucede? No podemos dar otro antidiurético que no sea paracetamol porque es el único que no ocasiona la disolución de plaquetas”, explicó. La desesperación de los padres es evidente. Los progenitores de Elías lloran de impotencia al ver a su pequeño de 1 año y 4 meses, internado en una Unidad de Terapia Intensiva por dengue en el Hospital de Niños Mario Ortiz, de Santa Cruz. La madre del bebé relató que el pequeño empezó a vomitar sangre y fue derivado al hospital. “Le dábamos paracetamol y le pasaba, pero su cabecita siempre estaba caliente, y se golpeaba su cabecita, de repente empezó a vomitar sangre, lo llevamos de emergencia al Hospital Francés y de ahí me lo derivaron al Hospital de Niños”, mencionó.