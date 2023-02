El SUS no cubre fármacos costosos para tratar dengue grave y los padres sufren





21/02/2023 - 08:03:08

Página Siete.- Hay fármacos e insumos para tratar el dengue grave y sus complicaciones que tienen costos elevados y que no son cubiertos por el Sistema Único de Salud (SUS) o que no están disponibles en las farmacias del sistema público en plena emergencia, explican una especialista y desde el Sedes de Santa Cruz. Los papás de los niños enfermos peregrinan por ayuda. Por ejemplo, los corticoides cuestan entre 7.000 y 8.000 bolivianos y se requieren a diario en tratamientos de terapia intensiva. Además, un frasco de inmunoglobulina cuesta 2.500 bolivianos y un niño puede requerir más de cuatro frascos. “El dengue leve y moderado sólo se trata con analgésicos y de forma ambulatoria, es decir que se puede tratar en la casa. Pero si la enfermedad se complica en los niños, ellos llegan a una fase crítica de la patología y en ese momento se requiere de algunos insumos y medicamentos que lastimosamente no cubre el SUS”, dijo a Página Siete la terapista intensiva del Hospital de Niños de Santa Cruz, Isabel Valle. Resaltó que esas complicaciones se presentan más en niños con enfermedades de base, como las cardiopatías, la desnutrición y el asma, entre otros, y en los pequeños automedicados. “Estos niños llegan con sangrado masivo por las encías y la boca o les aparecen lesiones en la piel. Para ellos se necesita transfusiones de plaquetas, crioprecipitados y glóbulos rojos. Y para eso necesitan el equipo de transfusión y eso no es cubierto por el SUS, así que necesariamente los padres deben comprar”, precisó y aseguró que cada equipo vale entre 60 y 70 bolivianos. “A veces un niño necesita tres transfusiones por día de diferentes elementos”, agregó. Además, Valle resaltó que el SUS tampoco cubre todo el tratamiento de terapia intensiva, área en la que necesitan, por ejemplo, corticoides que valen entre 7.000 y 8.000 bolivianos, los cuales se requieren cada día. En tanto, lo más caro es la inmunoglobulina, ya que cada frasco vale 2.500 bolivianos y los niños requieren de acuerdo a su peso. Cada frasco viene de cinco gramos y, por ejemplo, un niño de 20 kilos necesita cuatro frascos”, dijo. Este es un tratamiento que se hace como última alternativa. Agregó que cuando la enfermedad está muy avanzada, se produce el Síndrome Hematofagocito -caracterizado por fiebre, citopenias, esplenomegalia y otras alteraciones- y por ello es que se necesitan estudios laboratoriales que tampoco están cubiertos por el SUS. Puso como ejemplo el dosaje de ferritina y el de amonio, ya que en pacientes con dengue grave los valores son altísimos. Afirmó que es importante hacer esos estudios y el laboratorio del sistema público no los ofrece, así que deben hacerlo en el sistema privado y pagar por esos estudios. “Esos exámenes cuestan entre 250 y 300 bolivianos”, apuntó. El gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Carlos Hurtado, aseguró que el SUS cubre todos los medicamentos, pero lastimosamente en algunas farmacias no hay todos los fármacos y los papás deben comprar. “Cuando están en terapia intensiva requieren otro tipo de medicamentos que no se encuentran en farmacia. Es como el covid, que por más que se cubrían los medicamentos, no había, lo mismo está pasando”, detalló. El presidente de la Sociedad Cruceña de Pediatría, Oswaldo Galvis, coincidió que debido a la demanda no hay algunos medicamentos que incluso son parte del SUS. Padres peregrinan por ayuda Debido a la larga lista de medicamentos y a sus altos costos, los padres de familia claman por ayuda para sus niños con dengue que están internados en los hospitales. Una de ellas es Brigith Guayao, quien aseguró que su niño se internó hace siete días en el hospital y hace tres ingresó a terapia intensiva. “Sigue en estado crítico. No hay mejoría de mi hijito, él está en terapia. Ya no tengo plata, cada día nos piden medicamentos y no tenemos ya con qué cubrir”, manifestó la progenitora a Unitel. Por ello solicitó ayuda. “Yo voy a hacer oraciones para todos”, dijo entre lágrimas. “Todos los días me dan recetas”, añadió al señalar que su pequeño hijo es el quinto de todos sus retoños. Hay otro niño internado en el mismo hospital, el cual está intubado. Su papá contó que tenía una fuerte hemorragia y necesitaba sangre. Indicó que debe cubrir muchas recetas, la más barata es de 110 bolivianos. De acuerdo con la especialista Valle, el nosocomio está colapsado. “Hay niños en lista de espera por falta de espacio”, lamentó. Hasta el viernes pasado, los servicios departamentales de salud (Sedes) indicaron que son 14 niños menores de 12 años que fallecieron por esta enfermedad: 10 en Santa Cruz, tres en Beni y uno en Tarija. Con el pequeño que perdió la vida ayer en la capital cruceña la cifra de decesos se eleva a 15.