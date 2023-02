Piden que Morales sea investigado por seducción de tropa tras revelar que arma un plan con militares para 2025





20/02/2023 - 19:39:45

Correo del Sur.- El expresidente Evo Morales reveló el domingo que está elaborando un plan posbicentenario de las Fuerzas Armadas, con la ayuda de militares del servicio pasivo y activo. Al respecto, el coronel retirado del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, afirmó que esas reuniones son ilegales y debe abrirse una investigación por ‘seducción de tropas’. “Estamos organizando (un) grupo de trabajo para debatir (la) agenda del posbicentenario de las Fuerzas Armadas. No quiero que nadie se moleste. Vamos a trabajar con algunos excomandantes de las Fuerzas Armadas, como también con algunos de manera reservada, para no ser despedido, suspendido, perseguido amenazado. Camufladamente se van a sumar para trabajar (la) agenda posbicentenario para las Fuerzas Armadas”, dijo el exmandatario en radio Kawsachun Coca El coronel retirado Jorge Santistevan, en contacto con la ANF, cuestionó que algunos militares se estén prestando a sostener reuniones de esa naturaleza, aseguró que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) está incurriendo en un delito y, por tanto, debe ser investigado por ‘seducción de tropas’ tipificado en el Código Penal. “Promover este tipo de reuniones es ilegal, eso significa que está incurriendo en el delito de seducción de tropas y eso está penado por el Código Penal. De manera que, Evo Morales con su declaración, ya sería objeto de una investigación para ver el grado de responsabilidad por el delito que estaría cometiendo”, explicó. El artículo 127 del Código Penal establece que “quien seduzca a las tropas, usurpe su mando o retenga ilegalmente el mando político o militar con intención de cometer sedición o incitación, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar. El líder del partido azul dijo que la semana pasada sostuvo reuniones con excomandantes, militares de alto rango que le dieron algunas recomendaciones y mostraron su preocupación sobre la situación que atraviesa el país. “La semana pasada estaba reunido con los excomandantes de las Fuerzas Armadas, excomandantes en jefe, algunos generales, preocupados de la situación de la patria, y (que dieron) sus recomendaciones”, señaló. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes aseveró que los militares que se reunieron con el exmandatario están vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las Fuerzas Armadas y la Policía no deliberan. “Morales lo que está buscando es socavar el gobierno de Luis Arce, incluso con la seducción de tropas. Las tropas policiales y militares no tienen por qué reunirse con el señor Evo Morales”, enfatizó. Malos militares Al respecto, Santistevan dijo que los militares retirados forman parte de la Unión de Militares del Servicio Pasivo que tiene regionales en todo el país, aseguró que ninguno de sus integrantes tiene vínculos con el exmandatario. Aunque indicó que los que se reunieron con el exmandatario pueden ser aquellos militares que fueron beneficiados con cargos cuando aún servían a la patria. Lamentó que respondan a los intereses de una persona y no velen por la seguridad del estado. “Son un grupo de personas que no tiene cabida en los círculos sociales de los militares del servicio pasivo, por haber traicionado los principios y valores institucionales. Le resto todo tipo de seriedad al programa o proyecto que estarían trabajando para el 2025”. resaltó. Por otra parte, el líder cocalero adelantó que tratará de incorporar a este grupo de trabajo a excomandantes de la Policía Boliviana. “Estoy tratando de comunicarme también con los excomandantes de la Policía; (hubo) buenos comandantes, para qué voy a decir”, agregó. Camacho investigado por seducción Cabe recordar que el 23 de enero, la Fiscalía presentó ante el órgano judicial una ampliación de investigación contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho por el delito de seducción de tropas y cohecho en el denominado caso ‘Golpe I’.