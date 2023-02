Conade: Evo anuncia golpe tras revelar reuniones con militares y policías





20/02/2023 - 11:57:14

Página Siete.- El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, acusó al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, por planificar actividades golpistas, luego de que sostuvo reuniones con miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía. “Está anunciando una actividad golpista, porque las FFAA, el sector pasivo si puede involucrase en la política, (pero) el sector activo no puede, por lo tanto, las declaraciones de Evo Morales las consideramos como un anuncio de golpe de Estado”, señaló Morales. Explicó que el exmandatario no puede comprometer a militares y policías activos en su campaña electoral para su postulación en las elecciones presidenciales de 2025. Dijo que ese acto es inconstitucional porque los efectivos activos de las FFAA y la Policía no hacen actividad política, no deliberan ni podrían tener un candidato presidencial. Manuel Morales condenó esas aseveraciones y considera que las mismas son un adelanto de un posible golpe que estaría planificando Evo Morales. Para el Conade, el presidente Luis Arce debería estar preocupado por las reuniones que sostiene el líder del MAS con militares y policías. El representante del Conade recordó que el comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, advirtió con neutralizar cualquier acción ciudadana irregular cuando hubo movilizaciones en Santa Cruz, por lo que pidió a ese jefe militar pronunciarse también ante la confesión que hizo el expresidente Morales y neutralizar esos actos. Ayer, el expresidente Evo Morales reveló ayer que está elaborando un plan para el 2025 y que para ello sostiene reuniones con excomandantes militares y policiales. También dijo que sostiene reuniones reservadas para evitar que los oficiales sean despedidos o dados de baja. “Quiero aprovechar públicamente, estamos organizando (un) grupo de trabajo para debatir (la) agenda del posbicentenario. No quiero que nadie se moleste, vamos a trabajar con algunos excomandantes de las Fuerzas Armadas, como también algunos (oficiales) de manera muy reservada, para no ser despedido, suspendido, perseguido amenazado. Camufladamente se van a sumar para trabajar (la) agenda posbicentenario para las Fuerzas Armadas”, manifestó ayer el expresidente en su programa dominical de radio Kawsachun Coca.