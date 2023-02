Un joven es acribillado en San Matías, la zona roja que suma 10 muertos en 1 año





20/02/2023 - 09:41:29

Página Siete.- A pocas calles del lugar donde se desarrollaba el Corso del Carnaval, un joven universitario fue acribillado la noche del sábado en el municipio cruceño de San Matías, frontera con Brasil. Según testigos, la víctima fue asesinada a tiros por dos hombres que se encontraban en motos. Con este hecho, San Matías -una región considerada como una zona roja del narcotráfico por las autoridades y los expertos- suma al menos 10 muertos en más de un año, desde enero del año 2022 hasta el sábado 18 de febrero de 2023, según un recuento periodístico. Casi todas las víctimas fueron asesinadas a sangre fría y por sicarios. “Ocurrió un acribillamiento de una joven de 33 años de edad, por un disparo de bala. El forense se está constituyendo en este lugar, al municipio, a efectos de poder determinar la causa de la muerte”, informó el fiscal Walter Cisneros. El joven se encontraba fuera de una vivienda esperando a otras personas, cuando de repente dos delincuentes a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa, según la red Unitel. Algunos vecinos presumen que se trató de una confusión porque la víctima era un universitario y no tendría vínculos con hechos ilícitos. “Las personas (testigos) indican que hubo una confusión de persona para este asesinato, pero nosotros todavía estamos en las investigaciones preliminares”, sostuvo el fiscal Cisneros. El personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya comenzó una serie de operativos y cerró los pasos fronterizos para dar con los autores del crimen. La violencia en San Matías -un municipio ubicado a 691 kilómetros de Santa Cruz- no tiene fin. Desde enero del año 2022 hasta el sábado reciente, al menos 10 personas fueron acribilladas. El 19 de enero de 2022, dos personas a bordo de una moto acribillaron al ciudadano brasileño Everton Gómez da Silva. La víctima se encontraba en su movilidad, en la avenida Barrientos, de San Matías. Sus victimarios le dieron 17 tiros. El 29 de julio del año pasado, en el mismo municipio, Jorge Franza Parabá fue asesinado con ocho disparos hechos desde una motocicleta. La Policía vinculó el caso a supuestas actividades ilícitas que “son investigadas”. El 11 de agosto del año pasado, la violencia retornó a San Matías. El ciudadano brasileño Vinicius Bernardinelli Dacache fue asesinado con 11 disparos al ingreso de su estancia. El mismo final tuvo su compatriota Alexander Mota da Silva, quien fue acribillado el 23 del mismo mes y en el mismo municipio: San Matías. Ambos estaban relacionados al Comando de la Capital (PCC), pero la investigación preliminar indica que -en el último caso- la orden de asesinato provino desde Brasil. Se presume un ajuste de cuentas. El 10 de septiembre del año pasado, Weslin Ferreira Flores, de 19 años, fue encontrado muerto, descuartizado y calcinado en una propiedad cercana a la comunidad de Ascensión, en San Matías. María Magdalena Flores, madre de la víctima, reveló que por mucho tiempo ella y sus hijos recibían amenazas de muerte, pero por temor no lo denunciaron El 11 de septiembre de 2022, en menos de 24 horas San Matías fue escenario de tres asesinatos. El primer hecho ocurrió cerca de las 7:00, la víctima, Rosauro Maturana Ramos, fue abatido a disparos frente a una carnicería. De origen brasileño, cumplió una detención preventiva en el vecino país y está relacionado al PCC. Además, ese día, a las 19:00, un nuevo hecho causó zozobra. Un grupo de personas irrumpieron en un local de pelea de gallos y dispararon contra tres personas. Dos de las víctimas perdieron la vida: Fabiano de Souza y José David Shriqui Rapp. Este último es hijo del exalcalde de Trinidad y cónsul de Bolivia en Brasil, entre 2019 y 2020. Aunque hay detenidos, aún no se confirmó o descartó que las ejecuciones tengan que ver con el narcotráfico. Aunque en la población se conjetura que al menos Shriqui fue confundido con alguien más. El 19 diciembre de 2022, el empresario ganadero José Fernando Blanco, de 55 años, y su empleado Roly Santana Paina, de 38 años, fueron acribillados en San Matías por sicarios que iban a bordo de una motocicleta. Ambos murieron tras recibir 17 impactos de bala. En una entrevista anterior, el periodista Harold Salvatierra informó a Página Siete que en San Matías existe una disputa por el control del territorio fronterizo entre dos bandas: el PCC y el Comando Vermelho, que además tiene tentáculos en Beni y Pando. El exministro de Gobierno Carlos Romero aseguró en diciembre del año pasado que en Bolivia están presentes el PCC, que se ubicó en la Chiquitania, y el Comando Vermelho, que opera en la Amazonia. La exautoridad explicó que lo sucedido en San Matías es una pugna de los cárteles por el control de las regiones.