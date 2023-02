Evo revela que arma plan 2025 con militares y policías pasivos y activos





Página Siete.- El expresidente, líder del MAS y ahora principal crítico del Gobierno, Evo Morales, reveló ayer que está elaborando un plan para el 2025 y que para ello sostiene reuniones con excomandantes militares y policiales. También dijo que sostiene reuniones reservadas para evitar que los oficiales sean despedidos o dados de baja. Si bien no llegó a decir que sean oficiales activos, queda sobreentendido porque los pasivos no pueden ser despedidos o dados de baja. Incluso, dijo que los policías, refiriéndose a los que están en funciones, le pasan información sobre la forma en que el Gobierno encara el tema del narcotráfico. “Quiero aprovechar públicamente, estamos organizando (un) grupo de trabajo para debatir (la) agenda del posbicentenario. No quiero que nadie se moleste, vamos a trabajar con algunos excomandantes de las Fuerzas Armadas, como también algunos (oficiales) de manera muy reservada, para no ser despedido, suspendido, perseguido amenazado. Camufladamente se van a sumar para trabajar (la) agenda posbicentenario para las Fuerzas Armadas”, manifestó ayer el expresidente en su programa dominical de radio Kawsachun Coca. Según la Constitución, las Fuerzas Armadas y la Policía no deliberan, por lo que Morales puso en evidencia la violación de ese principio legal. Morales, que lidera el grupo denominado ala dura o radical del partido azul, inició una abierta campaña política para asegurar su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones generales y uno de sus ejes es el constante ataque al gobierno de Luis Arce, al que relaciona con la corrupción y el narcotráfico. Entre tanto, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca también apuntalan su propio proyecto político con intensas actividades junto a organizaciones sociales con la entrega de bienes, obras, infraestructura, vehículos y promesas de proyectos de desarrollo. Las reuniones políticas del expresidente Morales empiezan a las 5:00. Por ejemplo, ayer contó del encuentro que tuvo desde esa hora con militantes de su partido, entre ellos policías en servicio pasivo. Hace algunos días también se reunió con militares jubilados. “Estábamos reunidos con los excomandantes de las Fuerzas Armadas, excomandantes en jefe, algunos generales (que están) preocupados de la situación de la patria”, subrayó. Además de las reuniones que Evo sostiene con exjefes castrenses, policías retirados y militares en servicio activo que participan en los encuentros “de manera muy reservada”, el exmandatario busca contactarse con algunos excomandantes de la Policía que, según su visión, tuvieron un desempeño ejemplar. Dio un ejemplo de aquello: “Estoy tratando de comunicarme también con algunos excomandantes de la Policía, hubo buenos comandantes, por ejemplo el (plan) Chachapuma (a cargo del excomandante de la Policía Alberto Aracena), muy bien”, destacó Morales. Al respecto, el político lamentó la creciente inseguridad ciudadana que existe en las grandes urbes del país, sobre todo en El Alto y Santa Cruz. Criticó una vez más la gestión del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y advirtió que si continúa la inseguridad ciudadana, el país puede llegar a “colombianizarse”, lo que considera algo “gravísimo”. Puso como ejemplo el violento atraco a dos casas de cambio que se suscitó en Río Seco el jueves 16 de febrero. “A mí me preocupa muchísimo el tema de seguridad (...) Siento que falta prevención y esa es una decisión política”, afirmó. Arce y Choquehuanca En tanto, el presidente Arce, Choquehuanca y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, celebraron el sábado el aniversario de los interculturales en la avenida Busch de la ciudad de La Paz. En la ocasión, el jefe de Estado subrayó que hay un solo “proceso de cambio”, prometió al sector un nuevo edificio para su sede, les regaló tres vehículos y pidió unidad. “El proceso de cambio demanda ahora, más que nunca, unidad de nuestras organizaciones sociales, demanda, más que nunca, esa consecuencia en la lucha y, por supuesto, todos sabemos y hay que decirlo con claridad que solo hay un proceso de cambio”, sostuvo Arce. El jefe de Estado llenó de elogios a esa organización social, ya que según su percepción la “familia intercultural” resistió al “régimen de facto” de 2019 y 2020 y le arrancó a la “derecha golpista” la fecha definitiva de las elecciones donde él se impuso con 55% de votos. A su turno, Choquehuanca también hizo un llamado a las organizaciones sociales del MAS y les pidió dejar las peleas internas y enfocarse en la única lucha que, desde su visión, es contra “el colonialismo”. Apuntó a los medios de comunicación y aseguró que solo muestran las peleas entre masistas. “Nuestra lucha no es entre nosotros, nuestra lucha es contra el colonialismo, el imperialismo y el capitalismo”, dijo y pidió a los interculturales “meditar, reflexionar y superar cualquier problema interno que tengamos. Resolver en nuestra casa y no gritarnos a través de los medios de comunicación”. Entre tanto, Morales busca fortalecerse y recuperar el apoyo de quienes se alejaron de su causa. “Vamos a seguir batallando, recuperando algunos compañeros confundidos y algunos compañeros que se equivocaron (aunque) cuesta”.