Zuckerberg anuncia un servicio de suscripción de pago para Facebook e Instagram





19/02/2023 - 21:04:38

Infobae.- Meta, propietaria de Facebook, anunció el domingo un servicio de suscripción, denominado Meta Verified, que permitirá a los usuarios verificar sus cuentas mediante un documento de identidad oficial y obtener un distintivo azul. El paquete de suscripción para Instagram y Facebook también incluye protección adicional contra la suplantación de identidad y tendrá un precio a partir de 11,99 dólares al mes en la web o 14,99 dólares al mes en el sistema iOS de Apple, según escribió Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en un posteo en la red social. “Esta nueva función pretende aumentar la autenticidad y la seguridad en todos nuestros servicios”, escribió en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook. Meta Verified se implantará en Australia y Nueva Zelanda esta semana, y se lanzará gradualmente en otros países. No habrá cambios en las cuentas de Facebook e Instagram que ya están verificadas, dijo la compañía, añadiendo que sólo los usuarios mayores de 18 años podrán suscribirse. El servicio aún no está disponible para las empresas. La incursión de Meta en los servicios de suscripción sigue a Twitter, que anunció el mes pasado que Twitter Blue tendrá un precio de 11 dólares al mes. Otras aplicaciones de redes sociales, como Snapchat y la aplicación de mensajería Telegram, lanzaron servicios de suscripción de pago el año pasado, como una nueva fuente de ingresos. Facebook ya en 2019 había eliminado de su página de inicio el eslogan de “Es gratis y siempre lo será” que buscaba animar a los usuarios a registrarse. Tras su anuncio, Zuckerberg también respondió al comentario de una usuaria que observó que “el acceso directo al servicio de atención al cliente es el valor real, mucho más que la marca de verificación azul”. “Estoy de acuerdo en que esa es una gran parte del valor. Además, una vez que has verificado tu cuenta con un documento de identidad oficial, podemos encontrar y eliminar más eficazmente cualquier cuenta impostora, ya que sabemos qué cuenta es la tuya real”, dijo el fundador de la red social. El anuncio de Meta se produce en un momento en el que el gigante de las redes sociales ha tenido que hacer frente a dificultades financieras durante el último año y anunció en noviembre que despediría a 11.000 empleados, es decir, el 13% de su plantilla, la mayor reducción de plantilla de la historia de la empresa. Meta también está bajo presión por haber hecho una gran apuesta en el metaverso, el mundo de la realidad virtual que Zuckerberg cree que será la próxima frontera en línea.