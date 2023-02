Le llueven memes a una alcaldesa mexicana tras publicar una foto en la que parece que flota





19/02/2023 - 20:55:42

La alcaldesa del municipio de Minatitlán, en el estado mexicano de Veracruz, Carmen Medel Palma, se convirtió en objeto de burlas y memes en las redes sociales después que compartir una foto, aparentemente editada con Photoshop, en la que sale levitando. La imagen, publicada en la cuenta de Facebook* del Ayuntamiento, muestra a la funcionaria, vestida de jean, camiseta y tenis blancos, "supervisando" una obra. La mujer se encuentra parada al lado de una excavadora, pero sus pies parecen no tocar el suelo. Los internautas no tardaron en reaccionar a la foto burlándose de lo impecable que se ve su vestimenta pese al lodo en el lugar. "La alcaldesa no se quería ensuciar sus tenis blancos carísimos, hasta flota en su última foto", escribió una usuaria. "En esta foto Carmen Medel Palma nos ilustra sobre cómo hacer para no ensuciarse los tenis blancos", ironizó otro. Por el supuesto fotomontaje, muchos usuarios sugirieron que la alcaldesa no estaba presente en el lugar, no obstante, otras imágenes evidencian que sí asistió a la obra. #ULTIMAHORA



Detectaron un OVNI en el cielo de Minatitlán..



Aún no se sabe si es una misión de exploración o para supervisar obras..



No es Photoshop.. repito... NO es Photoshop.. pic.twitter.com/xAz307jjYX — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) February 19, 2023