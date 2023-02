Evo dice que Lima manda y Fiscalía obedece: Por lo menos disimulen





19/02/2023 - 20:17:51

Página Siete.- El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, volvió a cuestionar este domingo al ministro de Justicia, Iván Lima, por decir que es injustificable la convocatoria a los obispos de la Iglesia Católica por el caso golpe de Estado. Según Morales, el ministro ordena esa decisión y la Fiscalía “obedece calladita”. “El ministro dice que es injustificado citar a los obispos, la Fiscalía obedece calladito, y dice, Fiscalía rechaza pedido para que obispos declaren. El Lima dice que el caso está cerrado ya. Ministerio (Público) obedece, por lo menos quisiera que disimulen pues por debajito y no públicamente. Ministro Lima dice no merece ser convocado y al día siguiente dicen ya, cerrado el caso”, manifestó Morales en su programa Evo es pueblo de radio Kawsachun Coca. En ese sentido, Morales le dio la razón a algunas autoridades e instituciones internacionales que alertaron de como el ministro Lima “ordena públicamente y públicamente acepta el Ministerio Público”. Con este tema, el exmandatario hizo referencia a la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Fiscalía, el de convocar a los obispos que participaron en las reuniones desarrolladas en la Universidad Católica Boliviana (UCB) durante la crisis de 2019. Ese pedido fue cuestionado por algunas autoridades del partido de gobierno y respaldada por otras. Mostrando algunas publicaciones de diarios, Morales se refirió al ministro Lima y las declaraciones que hizo esta autoridad diciendo que es injustificable esa convocatoria. Dijo que no puede entender cómo se puede defender a algunos obispos. Según el líder del MAS, en esas reuniones en la UCB se planificó el golpe de Estado con la participación de los obispos, pero ahora los religiosos dicen que no hubo golpe y que sus acciones fueron para pacificar el país. “¿Pacificar con más de 30 muertos? Avala con decreto que permite que los policías y Fuerzas Armadas metan bala al pueblo. Y nuevamente usaron la biblia”, manifestó. Dijo que en el pasado miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) lo trataban como si fuese demonio. Morales remarcó que hace referencia a algunos obispos, no a todos los miembros de la Iglesia, de quienes escucha con atención el mensaje que dan, sobre todo en las misas en las provincias. “Saludo y respeto mi cariño y admiración al Papa Francisco, cuando vino pidió disculpas al movimiento indígena, ejercitada tal vez en tiempo de la colonia o en tiempo de inquisición (...) Y frente a ese hecho del hermano Papa Francisco, no es posible que algunos obispos, jerarcas, nos traten de demonio y digan que no hubo golpe de Estado”, señaló.