Leigue cuestiona que la Policía no pida refuerzo para evitar avasallamiento de tierras





19/02/2023 - 10:34:01

Erbol.- El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, criticó la falta de refuerzo policial para evitar el avasallamiento de tierras y la inseguridad ciudadana, y pidió a las autoridades de gobierno hacer algo contra esa realidad que se escucha todos los días en Santa Cruz. En su homilía dominical manifestó que algunas autoridades aseguran que no permitirán más ingresos a la propiedad privada, pero, sin embargo, siguen haciéndolo. Recordó que el año pasado, cuando hubo un momento tenso y se llevaron a una autoridad local, vinieron policías de otro lado para reforzar y varios jóvenes terminaron presos y por qué no se refuerza la Policía para hacer algo con esa gente que avasalla las tierras, cuestionó. "¡Qué pasa, para unos sí, fuerte; para otros no! a pesar que los han hecho sufrir a los policías y se los ve que tienen armas también ¿No se puede hacer algo más? Uno queda desconcertado por saber qué es lo que está pasando con nuestras autoridades”, manifestó. Leigue reclamó falta de acción de parte de las autoridades porque hay familias que están sufriendo y “nosotros mismos estamos tensos por saber qué va a pasar y haber cuándo vienen y se entran a las casas”. Dijo que tampoco se hace nada contra la violencia misma que está por la calle y uno sabe si va a volver o no a su casa. Indicó que “si escuchan al señor que dice: hay que amar al prójimo, hay que hacer algo por ellos. Hay que buscar el bien de todos y que alguien busque la unidad, la justicia y el bienestar de los ciudadanos”. Monseñor Leigue criticó también el odio y la venganza utilizando los 500 años por algunos hechos que ni siquiera lo han visto y pidió reflexionar sobre esta situación a poco de comenzar la cuaresma que se inicia el próximo miércoles en todo el país.