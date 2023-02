Hellboy tendrá una nueva película, será otro reboot y ya tiene título oficial





19/02/2023 - 09:10:22

Infobae.- El cómic Hellboy será llevado al cine por tercera vez como una nueva franquicia. Este 18 de ferbero, un reporte confirmó que un live-action está en desarrollo bajo la dirección de Brian Taylor (Crank, veneno en la sangre) y el guion será escrito por Mike Mignola, el creador de la historieta, junto a Chris Golden, su habitual colaborador. Será un reboot, es decir, no continuará lo visto en la película de 2019 que fue un desastre en taquilla. Además, se dio a conocer el título oficial que tendrá el proyecto: Hellboy: The Crooked Man. La filmación comenzará en marzo de este año en Bulgaria, aunque aún no se ha revelado quiénes integran el elenco. Según promete Mignola en declaraciones para Deadline, esta nueva historia “expandirá el mundo de Hellboy a través de uno de los temas más queridos de la serie de cómics”. La trama estará basada en la publicación del mismo nombre de 2008. Hellboy y un agente novato de BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) están varados en los montes Apalaches de EE. UU. durante la década de los años 50. En este lugar, ambos descubren una comunidad que es atormentada por las brujas y que los dirigirá tras los pasos de un demonio local. Esta criatura tiene una conexión con el pasado del protagonista.

Las películas de “Hellboy”, el demonio rojo En 2004, Guillermo del Toro lanzó su propia versión cinematográfica de Hellboy a la pantalla grande. El largometraje de acción, sci-fi y fantasía oscura se basó en el cómic Hellboy: la semilla de la destrucción, y estuvo protagonizado por Ron Perlman. Los hechos transcurren durante la Segunda Guerra Mundial, época en la que este demonio rojo fue creado y, más tarde, rescatado por los Aliados para convertirlo en una especie de superhéroe. La primera entrega obtuvo cerca de 100 millones de dólares en taquilla, aunque su presupuesto fue de 66 millones (fue un film costoso en su momento por su tipo de producción). Tuvo una secuela en 2008 titulada Hellboy 2: el ejército dorado y esta logró recaudar unos 160 millones con su estreno a nivel global. Perlman, Selma Blair y Doug Jones repitieron sus papeles protagónicos. Poco más de una década después, se lanzó un reboot bajo la dirección de Neil Marshall y con David Harbour en el rol de Hellboy. Resultó un completo fracaso al no ser bien recibida por la audiencia y no generar el interés necesario para superar su presupuesto en sus ganancias obtenidas. Solo filmarla costó 50 millones de dólares y apenas alcanzó unos 40 millones en taquilla. Una nueva adaptación cinematográfica de Hellboy se verá en cines y marcará otro inicio para el personaje en el formato de acción real.