Richard Gere se recupera tras ser hospitalizado por una neumonía en México





19/02/2023 - 09:03:35

El actor estadounidense Richard Gere fue hospitalizado en México por una neumonía mientras se encontraba de vacaciones con su familia en el país latinoamericano, informó el sábado el medio TMZ. Según fuentes del medio, el actor se encontraba en la localidad mexicana de Nuevo Vallarta, en el estado de Nayarit, para celebrar el 40.º cumpleaños de su esposa, Alejandra Silva, junto a sus hijos. Se informa que antes del viaje, Richard desarrolló una fuerte tos y su salud empeoró, por lo que tuvo que ser ingresado en un hospital. Allí le diagnosticaron neumonía y le dieron antibióticos. Ahora ya ha sido dado de alta del hospital y se está recuperando. Se desconoce la fecha exacta en la que el actor fue ingresado, pero se sabe que el tratamiento duró solamente una noche, y que actualmente se encuentra mejorando. El actor y su familia se encuentran todavía en tierras mexicanas. En una publicación del Instagram, Alejandra Gere escribió que ella y su familia venían recuperándose de una enfermedad que los había afectado durante tres semanas. En sus stories se le puede ver a ella, de la mano de uno de sus hijos y de Richard Gere usando una mascarilla. La fotografía está acompaña de la leyenda “Beach day”. “Gracias a todos por sus deseos de cumpleaños. Después de casi 3 semanas de que todos estaban enfermos en nuestra familia, hoy finalmente me siento mucho mejor. Se los devuelvo todo”, escribió la empresaria en su Instagram. TMZ intentó comunicarse con el representante de Richard Gere; sin embargo, no han recibido actualizaciones sobre su estado de salud. “Nuestras fuentes dicen que se puso tan mal que tuvo que internarse en un hospital... donde nos dijeron que le diagnosticaron neumonía y lo trataron durante una noche. No está claro qué día entro, pero nos dijeron que fue durante sus vacaciones, que continúan”, reportó TMZ.