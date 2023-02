EE.UU. estima en 200.000 los muertos y heridos rusos en Ucrania





19/02/2023 - 08:49:17

DW.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este sábado (18.02.2023) en la Conferencia de Seguridad de Múnich que EE.UU. estima que 200.000 rusos han muerto o resultado heridos como consecuencia de la invasión ordenada por el régimen de Vladimir Putin hace casi un año. Además, el diplomático se mostró convencido de que Ucrania ganará la guerra. Blinken agregó que "tenemos más de un millón de rusos que han dejado su país debido a que no quieren ser parte de esta guerra y tampoco comparte la dirección que ha tomado el país”. Asimismo, más de mil compañías dejaron de hacer negocios con Rusia por temor a ver dañada su reputación, según el representante del gobierno de Joe Biden. "Miren lo que ha ocurrido, lo que ha hecho Putin a su propio país”, agregó Blinken, quien además expresó su convicción de que Ucrania ganará la guerra. "No tenemos duda alguna de que Ucrania ganará la guerra, los ucranianos luchan por su país y su futuro. Los rusos no", dijo en el marco de una mesa redonda que compartió con la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. Responder por lo hecho Blinken dijo que llegará el día en que el dirigente ruso Vladimir Putin tendrá que responder por lo que ha hecho. "Tiene que haber un día en que Putin sea llamado a responder. Putin ha llevado a todo lo que quería evitar. Ucrania está unida, antes del 24 de febrero había una actitud positiva hacia Rusia en Ucrania, ahora odian a los rusos....hay apoyo al ingreso a la OTAN", dijo. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó la importancia de que la invasión rusa fracase, pues de lo contrario eso podría ser un estímulo para otros agresores o también para otros planes de agresión rusos. "Si no, otros creerán que como los rusos lo consiguieron ellos también pueden intentarlo. Y tenemos que disuadir a los rusos de que lo intenten en otra parte", explicó.