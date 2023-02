Presidente de México firma decreto que nacionaliza el litio





19/02/2023 - 08:45:29

RT.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado este sábado en Sonora el decreto de nacionalización del litio, que se utiliza en la producción de baterías para autos eléctricos. "Que sea la nación la dueña de este mineral estratégico", declaró el jefe del Estado durante su visita al municipio de Bacadéhuachi. Tras recalcar que este paso se da "para beneficio del pueblo de México", López Obrador anunció que "inicia un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico para tener la materia prima, también con el propósito de que se instalen plantas para la elaboración de baterías". El decreto presidencial consolida el litio como propiedad del Estado para su extracción del subsuelo mexicano y la posterior explotación. Como el mineral se encuentra debajo de la arcilla, el proceso de extracción en México es diferente al de países como Bolivia, Chile o Argentina, donde se encuentra en roca o en salmuera. "El petróleo y el litio son de la nación" "Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México", resumió el mandatario. La nacionalización del litio complementa la reforma a la Ley Minera aprobada en abril del año pasado, que estipuló como "de utilidad pública" la exploración, la explotación y el aprovechamiento del mineral, otorgando al Estado mexicano el uso exclusivo de este recurso. "Ya hay una ley que se aprobó en el Congreso, hay desde luego amparos, ya saben ustedes cómo son los conservadores que quisieran que México se convirtiera en una colonia de los extranjeros, que no fuese un país independiente, libre, soberano. Nada más que no van a poder con sus amparos, ni sus controversias en el poder judicial", subrayó López Obrador, quien concluyó: "ya se tomó la decisión, la ley está aprobada en el poder legislativo y el litio es de la nación".