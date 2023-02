Primer ministro húngaro: Europa ya está indirectamente en guerra con Rusia





19/02/2023 - 08:15:58

RT.- El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha declarado este sábado que Europa ya está sumida indirectamente en una guerra con Rusia a través de los suministros de armas y la entrega de datos de inteligencia a Ucrania, mientras que la situación se está agravando. En su discurso anual sobre el estado de la nación desde Budapest, reiteró su negativa a enviar armas a Kiev, a diferencia de otros Estados miembros de la Unión Europea, y advirtió que los líderes del bloque se dirigen hacia un conflicto ampliado. Orbán estimó que Europa podría acabar enviando incluso tropas a Ucrania. "Empezó con cascos y ahora ya están entregando tanques, en el futuro habrá aviones, y en poco tiempo oiremos hablar de las llamadas unidades de mantenimiento de paz […] Europa se está sumergiendo en la guerra, en realidad ya están indirectamente en guerra con Rusia", subrayó. Además, manifestó que aunque Hungría aprecia su membresía tanto en la UE como en la OTAN, el bloque militar debe seguir siendo una alianza defensiva y no utilizarse para "atacar colectivamente a un tercer país". En este sentido, añadió que lo mejor para Budapest es una "Ucrania soberana entre Hungría y Rusia". Por otra parte, Orbán, que sigue comprando gas natural y petróleo a Rusia, prometió mantener las relaciones económicas con Moscú. El líder húngaro mencionó que su país ha ofrecido "gran ayuda humanitaria" a los refugiados ucranianos, y dijo que le gustaría que el conflicto entre Rusia y Ucrania terminara inmediatamente, pero que no tiene influencia dentro de la OTAN ni la UE para conseguirlo, ya que "todos allí están del lado de la guerra", salvo Hungría. Finalmente, recalcó que no habrá solución para el conflicto hasta que Moscú y Washington se sienten en la mesa de negociaciones. Hasta entonces, solo aguardan más enfrentamientos y la amenaza de una guerra mundial, afirmó.