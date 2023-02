Ante la caída de las RIN, piden bajar el gasto, eliminar el ITF y atraer inversión





19/02/2023 - 07:08:07

Página Siete.- Ante el descenso de las reservas internacionales netas (RIN), analistas señalan que las medidas adoptadas por el Banco Central de Bolivia (BCB) para mejorar las mismas no han sido suficientes e insisten en necesidad de controlar el gasto corriente, atraer mayor inversión extranjera, dinamizar el turismo, renegociar el servicio de la deuda y subir la tasa de interés para el ahorro en dólares, entre otras medidas. El BCB, sin embargo, aseguró que el nivel de las reservas, que alcanzan a 3.538 millones de dólares al 8 de febrero, es estable y permite cubrir tres meses de importaciones de bienes y servicios. Sin embargo, analistas económicos expresaron su preocupación porque, de esas reservas, solo 372 millones de dólares están en efectivo, registrándose una caída abrupta en comparación al 24 de enero. El instituto emisor remarcó que este valor, además, permite garantizar la cobertura de más de dos veces el servicio de deuda externa de corto plazo “Al 8 de febrero de 2023 las reservas internacionales netas (RIN) se mantienen estables y se ubican en 3.538 millones de dólares, monto que cumple con los parámetros referenciales para la administración de reservas determinados por organismos internacionales, cubriendo más de tres meses de importaciones de bienes y servicios, y más de dos veces el servicio de la deuda externa de corto plazo”, dijo el BCB en un comunicado. El exviceministro de Presupuesto Ramiro Cavero explicó que el problema que enfrenta Bolivia desde 2014 es que hay un elevado déficit fiscal, porque el Estado eroga más de lo que recibe. Añadió que el gasto corriente en 2006 era de menos de 3.000 millones de dólares y ahora está en 21.000 millones de dólares. En salarios, dijo que en 2006 se gastaba 1.100 millones de dólares y ahora 7.500 millones de dólares. El otro problema es el descenso de las exportaciones de gas de un promedio de 6.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, pero se importa más carburantes y se gasta en la subvención. “Esa caída afecta y hay un déficit en la balanza de pagos y eso hace que se pierda reservas, es decir salen más dólares de los que ingresan al país”, apuntó. Entran dólares por exportaciones, pero salen por importaciones, repatriación de utilidades o fuga de divisas, explicó. Para evitar un mayor descenso de las RIN, Cavero señaló que urge bajar el déficit fiscal y gasto, apoyar al sector exportador, atraer turismo y promover la inversión extranjera sirecta. Añadió que con la Ley de Fortalecimiento de las RIN, el Gobierno busca vender las reservas de oro, porque para comprar no necesita una nueva norma. Las otras medidas, como el Bono Remesa, compra de dólares a 7,95 bolivianos a exportadores, ayudan, pero nada servirá si no se controla el déficit fiscal y de balanza de pagos. Para el economista Napoleón Pacheco se necesita una política económica integral para fortalecer las RIN. A largo plazo se requiere modificar las leyes de Hidrocarburos y Minería para captar inversión extranjera. A corto plazo, además de las medidas que ejecuta el BCB, indicó que se puede anular o disminuir el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para operaciones en moneda extranjera. “Pero nada sirve si es que no se recorta el gasto fiscal excesivo, que implica un aumento de emisión monetaria y eso automáticamente se convierte en demanda de divisas. La planilla estatal es frondosa, hay inversiones muy fuertes, nuevas empresas estatales y si no se recorta, ese gasto va a provocar demanda de divisas”, advirtió Pacheco. De forma paralela, el economista considera que el Gobierno debería negociar un crédito de contingencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reconocer que fue un error devolver al organismo un crédito aprobado en 2020. “Se debe renegociar el servicio de la deuda externa con organismos internacionales, con China y que sobrepasa los 900 millones de dólares anuales para disminuir el servicio en 50% y se tenga un oxígeno y se pueda evitar un mayor descenso de RIN”, dijo. El analista financiero Jaime Dunn resaltó como buena señal que el Gobierno y el BCB implementen algunas medidas, como la Ley de Fortalecimiento de las RIN, Bono Remesas, incentivo a exportadores, porque se reconoce que hay un problema. Pero las medidas aún son tímidas y exploratorias, cuando el problema central es el gasto público que debe ser ajustado. La subvención no solo es gasolina, sino alimentos, el gas para el mercado interno que cuesta 1,4 dólares el millar de pies cúbicos, cuando por la exportación se podría recibir nueve o 10 dólares, el crédito interno del BCB y de las AFP terminan afectando a las reservas de divisas y el endeudamiento es elevado. Dunn cree que se debe subir el interés para ahorro en dólares, eliminar el ITF a operaciones en dólares, frenar cupos a exportaciones y aprobar biotecnología para elevar la producción. Reservas en oro dan fortaleza y se debe corregir el subsidio El economista Dario Magne opinó que el stock en oro que tiene el país aún le dan fortaleza a las reservas internacionales netas (RIN). “Quizás vendan oro porque las divisas han bajado, pero las reservas en oro se mantienen y eso le da solidez a las reservas internacionales”, indicó. Para el economista se debe disminuir el gasto en la subvención a la gasolina. “Las reservas internacionales que incluyen el oro se mantienen constantes con movimientos en el valor por el tipo de cambio, eso le da solidez para cumplir con el indicador de mantener las RIN por lo menos para cubrir tres meses del valor de las importaciones”, precisó. En criterio de Magne se debe aguardar para ver cómo maneja el BCB este aspecto. “Sin embargo, no es para preocuparse esta baja en la liquidez (divisas), no debemos olvidar que uno de los factores importantes para el uso de reservas es el pago por la subvención a la gasolina, por lo habría que buscar corregir o revisar esta política”, subrayó. La subvención a los carburantes y alimentos el año pasado alcanzó un valor de 1.500 millones de dólares.