La justicia está en su peor momento: Diputados piden informe sobre la liberación del cabecilla del atraco en El Alto





18/02/2023 - 21:50:34

Página Siete.- Legisladores de oficialismo y oposición cuestionaron a la justicia por la liberación de un prontuariado antisocial que recientemente encabezó un atraco armado en casas de cambio de la ciudad de El Alto. Anunciaron que pedirán un informe a una instancia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que explique el fallo favorable emitido hace unas semanas. “El juez tienen que aclarar, vamos a pedir un informe desde la Asamblea Legislativa, en qué circunstancias, por qué liberó (a esta persona), tomando en cuenta que tiene antecedentes. No es posible y todavía ahora cometiendo otros hechos más y eso llama severamente la atención”, manifestó el diputado del MAS, Juanito Angulo. Adelantó que desde el Legislativo se pedirá un informe al juez que emitió ese fallo favorable, porque no se entiende cómo se dio la libertad a una persona con varios antecedentes penales. El jueves, unos diez antisociales participaron de un atraco armado en casas de cambio ubicadas en la zona de Río Seco, El Alto; los antisociales utilizaron armas de grueso calibre y se llevaron al menos 200 mil bolivianos, dejando herido a una persona. Luego se conoció que uno de los líderes de esa organización delictiva, Marco Antonio Acho Ignacio, tiene varios antecedentes penales, pese a eso fue liberado por un juez y volvió a delinquir en casas de cambio. “Hace un par de días lamentablemente había recuperado su libertad, el pasado 18 de enero”, remarcó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. El sindicado y cuatro de sus cómplices, dos varones y dos mujeres, fueron capturados y presentados ayer, uno de ellos admitió el crimen contra dos casas de cambios en la urbe alteña. El diputado Angulo considera que el juez que dictó un fallo a favor de este antisocial debe explicar bajo qué argumentos jurídicos lo hizo. Asimismo, destacó el trabajo policial que, en menos de 24 horas del crimen, logró capturar a cinco implicados. Por su lado, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, condenó el accionar de la justicia por dejar libre a una persona con tantos antecedentes delictivos. “La justicia está en su peor momento. Eso significa que incluso el jefe de la banda de atracadores que recientemente cometieron un ilícito había salido el 22 de enero del penal”, indicó. Dijo que la justicia solo aplica mano dura a los opositores políticos, pero a los criminales de alta peligrosidad “tienen la puerta giratoria de la justicia”. Reyes señaló que es el momento de cambiar la justicia y exigió al ministro de Gobierno que de una vez haga un plan integral contra la inseguridad. “El crimen organizado a perforado las instituciones, claramente no existe coordinación y nuestra policía que está siendo manoseada políticamente no tiene los recursos y los insumos correspondientes para hacerle frente al crimen”, manifestó.