BCB: Desde la implementación del Modelo Económico Social, las RIN generaron utilidades por casi $us 100 millones





18/02/2023 - 21:39:51

El Banco Central de Bolivia (BCB) afirmó este sábado que desde la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), las Reservas Internacionales Netas (RIN) generaron utilidades por casi $us 100 millones. “Desde la implementación del modelo económico vigente, producto de las inversiones realizadas con sus reservas internacionales, se ha logrado generar cerca de $us 100 millones de ingresos al país”, afirmó el BCB en un comunicado de prensa. El Ente Emisor indicó que estos recursos no solo permitieron generar retornos para el BCB y mejorar sus ingresos, utilidades y por ende su patrimonio, sino también coadyuvaron en la implementación y financiamiento de políticas sociales como el pago del Bono Juana Azurduy. Adicionalmente, dichos ingresos también sirvieron para apoyar el proceso de redistribución del ingreso y recuperación de la economía alcanzado en las últimas gestiones en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. El Banco Central hizo esas aclaraciones ante “comentarios carentes de información” realizados por algunos analistas en redes sociales y difundidos por medios de información, que buscan generar confusión en la población y descalificar las inversiones realizadas por el Ente Emisor. “El BCB lamenta que estos analistas no utilicen para sus comentarios información fidedigna que el Ente Emisor periódicamente publica por diferentes canales en el marco de su política de transparencia y acceso a la información, y se limiten a buscar protagonismo mediático utilizando datos sesgados para generar zozobra en la población mediante comentarios infundados que difunden en sus redes sociales y son replicados en algunos medios de comunicación”, señaló.