Conmigo facturas: Se viraliza canción que da voz a Clara Chía contra Shakira

Tras el éxito e impacto mundial que tuvo la sesión #53 de Shakira y Bizarrap en contra de Gerard Piqué y su novia Clara Chía, en redes sociales circula una versión que responde a los ataques contra la nueva pareja.

El programa español Fiesta, de la cadena Telecinco, creó una canción que 'da voz' a Clara Chía frente a los ataques de la cantante colombiana. La letra ha provocado tal impacto que rápidamente se hizo viral.

“Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa' ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de moda. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas", dice una de las estrofas al mismo ritmo que la canción de la colombiana.

"Tienes fama de cantante buena y esta letra va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud, uh, uh, uh, uh", se escucha más adelante.

El programa que produjo esta versión fue más allá. Uno de sus conductores llegó hasta la casa de Shakira para poner la canción con volumen alto, sin embargo, no hubo respuesta de la originaria de Barranquilla.

¿Por qué la mamá de Piqué no quería a Shakira?

Una de las última revelaciones apunta a que la mamá de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, nunca aceptó la relación del ex futbolista con la estrella pop por la diferencia de edades y carreras.

"Cuando se conoció que Shakira había comenzado su relación con Piqué, la madre del jugador se opuso, pues no vio con buenos ojos que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor que él e involucrada además en el mundo del espectáculo. Esa mezcla le parecía fatal. No quería una mujer así para un Piqué de solo 22 años, que brillaba en lo más alto de su carrera con el Barça. Y, encima, no era catalana, lo que también mortificaba a la señora Bernabéu”, asegura el periodista Víctor Gayarre.