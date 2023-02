Ahorros de la población trepan al pico histórico de Bs 224.040 millones, representan el 74% del PIB





18/02/2023 - 15:21:06

Los depósitos de la población en el sistema financiero llegaron al pico histórico de Bs 224.040 millones a diciembre de 2022, que representa el 74% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia que se cifra en aproximadamente $us 44.000 millones, destacó el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra. “Hemos tenido un crecimiento sostenido y es por eso que el año 2022 hemos llegado a la barra más alta, ese saldo alcanza actualmente a más de 224 mil millones de bolivianos, es un saldo histórico.¿Esto qué significa? que, durante todos estos años, más allá de los vaivenes que siempre se presentan en la economía, en la coyuntura política y social, los bolivianos ahorraran, tienen capacidad de excedente y ahorran”, indicó Yujra en el programa Medios, Poder y Miedos el 14 de febrero. Los datos de la ASFI dan cuenta que los ahorros de la población fueron en constante ascenso entre los años 2005 y 2022. Por ejemplo, en 2005 los depósitos sumaban Bs 29.424 millones, en 2006 pasó a Bs 33.520 millones, en 2007 a Bs 39.966 millones, en 2008 a Bs 47.927 millones, en 2009 a Bs 59.040 millones y en 2010 a Bs 62.806 millones. Mientras que en 2011 pasó a Bs 74.444 millones, en 2012 a Bs 90.931 millones, en 2013 a Bs 106.881 millones, en 2014 a Bs 125.245 millones, en 2015 a Bs 149.374 millones, en 2016 a Bs 153.408 millones, en 2017 a Bs 170.124 millones, en 2018 a Bs 179.416 millones, en 2019 a 179.438 millones, en 2020 a Bs 197.521 millones, en 2021 a Bs 211.084 millones y en 2022 a Bs 224.040 millones. Yujra señaló que, si se compara con el tamaño de la economía, con el Producto Interno Bruto, que está en alrededor de $us 44.000 millones, los ahorros de la población representan casi el 74%. “Llega más o menos al 74%, eso se llama profundización financiera, como es que la economía boliviana está utilizando el sistema financiero para generar condiciones de alimentarse en producción. Eso definitivamente es un indicador bastante elevado respecto a otras economías que están con índices por debajo del 50%”, destacó el funcionario. El PIB es la representación del resultado final de la actividad productiva del total de las unidades de producción residente de un país, en un tiempo determinado con la concurrencia de factores de la producción, propiedad de residentes y no residentes, y valorado en unidades monetarias, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Al igual que los depósitos, la cartera de créditos del sistema financiero alcanzó el récord de Bs 214.753 millones en 2022, por encima de los Bs 199.380 millones a los que llegó en 2021. El reporte de la ASFI destaca que, del total de la cartera de créditos, el 30,2% fue para microcréditos, 25,7% para vivienda, el 22,2% para empresarial, 12,3% para las pymes y el 9,7% para consumo. Santa Cruz es el departamento con mayor cartera de créditos con Bs 89.263 millones, que representa el 41,6% del total, seguido de La Paz que demandó Bs 52.424 millones (24,4%); Cochabamba con Bs 37.521 millones (17,5%) y Chuquisaca con Bs 9.363 millones (4,4%). También está Tarija con Bs 8.559 millones (4%); Oruro con Bs 6.162 millones (2,9%); Potosí con 5.759 millones (2,7%); Beni con 4.554 millones (2,1%) y Pando con Bs 1.148 millones (0,5%). ABI