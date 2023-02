División del MAS pone trabas y demora leyes y créditos económicos que a Arce le urge aprobar





18/02/2023 - 15:17:54

El Deber.- La división dentro del MAS en la Asamblea Legislativa impide que el Gobierno, que enfrenta una aguda crisis económica con el desplome de las divisas y reservas del Banco Central, pueda agilizar el tratamiento de la Ley del Oro, que supuestamente busca paliar este problema y le pone trabas a la aprobación de créditos para reactivación, que se consolidaron esta semana, pero con muchas dificultades. En junio del pasado año se envió al Parlamento el proyecto de Ley del Oro, que debía ser aprobado entonces, pero los conflictos internos en el MAS obstaculizaron este cometido. La segunda semana de enero, el diputado Sandro Ramírez envió la carta solicitando el tratamiento de este proyecto y ahora nuevamente los conflictos internos bloquean su discusión. Hasta el momento, no se ha podido tratar. El diputado del ala 'evista', Gualberto Arispe, explicó que en este caso, los perjudicados son “los hermanos cooperativistas y especialmente los auríferos. Dijimos que si ellos están de acuerdo, el proyecto iría adelante, pero eso no ha sucedido. Debemos evitar conflictos que más adelante que perjudiquen al Ejecutivo”. Por eso aseguró que conoce que el sector se sentará con el Gobierno para lograr consensos después de los feriados de Carnaval. “Temen que el Banco Central de Bolivia compre el oro, pero que no pague rápido. Si eso se zanja no habrá problemas en la aprobación”. Juan José Jáuregui, del bloque 'arcista', ratificó esta semana que el tratamiento está paralizado de forma momentánea, mientras, supuestamente, se consensúan las dudas de los auríferos. Apuntó al ala 'evista' como responsable de esta decisión, debido a su oposición al proyecto de norma, que de hecho ya fue aprobado por una comisión de la Cámara de Diputados. Ratificó en que el proyecto tiene el objetivo fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN), mientras que la oposición denunció un posible riesgo para el fondo que administra el Banco Central de Bolivia (BCB) y que el Gobierno busca dilapidar las reservas de oro, que están en $us 2.592 millones, mientras el global de las reservas internacionales, que suman oro y divisas, cayeron de $us 3.872 millones el 24 de enero, a $us 3.538 en el último reporte conocido anoche. Esta semana, en beneficio de las áreas urbanas de La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que viabiliza al menos tres créditos por más de $us 100 millones para el financiamiento del Programa de Gestión Integral del Agua. El proyecto de ley establece el contrato de préstamo 4647/BL-BO, suscrito entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y del Convenio de Crédito, suscrito entre Bolivia y el Instituto de Crédito Oficial, entidad pública empresarial del Reino de España-ICO, por $us 30 millones, según el reporte de prensa del Senado. "La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación”, informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Sin embargo, la división del MAS hizo que esta aprobación sea un parto. Tras ser aprobada en la Cámara Baja, tuvo una larga discusión en la comisión del Senado, que pidió informes al propio Ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Luego de las explicaciones, al final se dio curso a la norma.