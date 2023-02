Exlíder de la COB plantea aplicar el modelo Bukele contra la delincuencia y la corrupción





18/02/2023 - 15:03:46

Erbol.- El exlíder de la Central Obrera Boliviana (COB) Jaime Solares planteó la posibilidad de imitar el modelo de seguridad ciudadana a que aplica el presidente de Salvador Nayib Bukele no solamente contra la inseguridad ciudadana, sino contra la corrupción pública de “cuello blanco”. Sostuvo que primero debería consultarle al pueblo mediante un referéndum y si el pueblo acepta, aplicar las políticas de seguridad de El Salvador, donde hoy uno puede dormir en una plaza sin que le pueda pasar al algo porque todo está garantizado. Dijo que Bukele ha tenido la osadía de lograr el 90% de respaldo ciudadano para enfrentar contra la delincuencia no solo de bagatela sino también contra la delincuencia de cuello blanco como algunos empresarios que gracias a los fiscales no pagan ni siquiera impuestos. “Si (el que va aplicar) fuera un viejo, joven, mujer u hombre como Bukele, yo lo apoyaría sin ninguna condición y no para pedirle dinero sino por convicción para que ese gobierno realmente ponga orden en las cosas porque el país necesita orden”, declaró a Erbol. Afirmó que en Bolivia todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo a nombre pobrecitos muchos revolucionarios cuando encuentran plata se olvidan de los pobrecitos, entonces si va a haber un Bukele, por qué no apoyar, pero que el pueblo lo diga mediante la democracia directa, comentó. Solares dijo que es urgente que los políticos ya no roben al país y que exista un verdadero control social, porque tanto en la Caja Nacional de Salud y el Banco Central, así como en todas las instituciones públicas roban. “Casi la corrupción está institucionalizada y lo único que puede parar es un Bukele y que las cosas estén en orden como en El Salvador donde nadie le asalta a nadie”, declaró. Sostuvo que el proceso de cambio, así como fue el gobierno de Sánchez de Lozada y Jaime Paz Zamora, benefició a los que dijeron luchar por los pobres, y hoy tiene fábricas, casas y tienen en sus cuentas bancarias más de 300 mil dólares. “Si soy gobierno aplicó con mano dura la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y si así fuera mi hermano o mi padre, tiene que ir a la cárcel por corrupción porque ya basta de tanta burla al pueblo boliviano y tener parlamentarios corruptos. Cuántos asambleístas del MAS son mejores que los diputados del MNR, nadie; son lo mismo”, declaró. Recordó que, desde la gran revolución nacional del 52 a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro, Juan Lechín Oquendo y Hernán Siles Zuazo, la clase política para adelante, incluido el MAS y Luis Arce Catacora “no hicieron nada más que mentir, engañar y robar”. Agregó que, si las cosas no cambian ahora, tanto la delincuencia como la corrupción va a empeorar, pero si existiera un presidente con decisión de ganar la mitad de los 22.000 bolivianos por la austeridad y poner orden, las cosas pueden cambiar y “si los mediocres del socialismo quieren debate, vamos al debate”, indicó Solares.