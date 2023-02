BCB asegura que las RIN se mantienen estables y cumplen con los estándares internacionales de sostenibilidad





18/02/2023 - 10:04:51

El Banco Central de Bolivia (BCB) afirmó que las Reservas Internacionales Netas (RIN) se mantienen estables, a este mes se ubican en $us 3.538 millones, monto que cumple con los estándares internacionales de sostenibilidad. “Al 8 de febrero de 2023, las Reservas Internacionales Netas se mantienen estables y se ubican en $us 3.538 millones, monto que cumple con los parámetros referenciales para la administración de reservas determinados por organismos internacionales, cubriendo más de tres meses de importaciones de bienes y servicios, y más de dos veces el servicio de la deuda externa de corto plazo”, indicó el ente emisor en un reporte institucional. El BCB hizo esa explicación ante declaraciones, en algunos medios de comunicación y redes sociales, de algunos comentaristas y exautoridades del gobierno de facto que buscan confundir a la población respecto a las RIN. Con el fin que la población no se deje confundir ni manipular por los “mensajes tendenciosos”, el BCB aclaró que “de forma parcial y poco objetiva” dichos comentarios y análisis solo se enfocan en uno de los componentes de las reservas, las divisas; siendo que las Reservas Internacionales del país constituyen un agregado de activos que en conjunto se enmarcan en los parámetros de administración para las RIN. Al respecto, el BCB ratificó que la estabilidad de la economía boliviana se encuentra respaldada por indicadores macroeconómicos sólidos, como la tasa de inflación más baja de la región, superávit de la balanza comercial, un nivel récord de exportaciones y un sistema financiero que al cierre de la gestión 2022 registra la confianza y fortaleza del boliviano con el 99% de los créditos y el 86% de los depósitos en moneda nacional. “En este sentido, el BCB ratifica su compromiso y esfuerzo para alcanzar las metas macroeconómicas previstas para la presente gestión en el Programa Fiscal Financiero suscrito con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, manteniendo inalterable el régimen cambiario”, aseveró el ente emisor.