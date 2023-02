La OTAN pidió darle a Ucrania todo lo que necesite para ganar la guerra: Vladimir Putin no planea la paz





18/02/2023 - 09:29:17

Infobae.- El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió este sábado, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, “dar a Ucrania lo que necesita para ganar” la guerra desatada tras la invasión de Rusia a ese país hace casi un año. “Debemos darle a Ucrania lo que necesita para ganar y prevalecer como nación soberana e independiente en Europa”, dirá en la reunión de líderes mundiales, según extractos de su discurso vistos por la AFP. El presidente ruso, Vladimir “Putin no planea la paz, planea más guerra [...]”, afirmó. La OTAN cree que Rusia está preparando una nueva ofensiva de envergadura. Según Stoltenberg, no hay “ningún indicio de que [Putin] haya cambiado de ambiciones”, al movilizar “centenares de miles de tropas” y hacerse con “más armas de países autoritarios como Irán y Corea del Norte”. La víspera, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, habían defendido que los aliados occidentales deberían darle más ayudas a Kiev, sobre todo en el plano militar. Stoltenberg, instó a los países occidentales a “no cometer el mismo error con China” que con Rusia, y evitar la dependencia energética del gigante asiático. “No deberíamos cometer el mismo error con China y otros regímenes autoritarios” que con Rusia, advirtió Stoltenberg ante la Conferencia de Seguridad de Múnich. “No debemos volvernos demasiado dependientes de los productos y de las materias primas que importamos”, dijo. “La guerra en Ucrania puso en evidencia el peligro de una confianza excesiva en los regímenes autoritarios”, subrayará el dirigente de la OTAN, que dejará sus funciones a finales de este año. “No hace tanto tiempo, muchos defendían que la importación rusa era una cuestión puramente económica. No es así. Es una cuestión política”, señalará. Según él, “se trata de nuestra seguridad. Porque la dependencia de Europa de la energía rusa nos ha vuelto vulnerables”. Stoltenberg también señaló en la necesidad de “evitar exportar tecnologías clave que podrían ser utilizadas contra nosotros [occidente], y proteger nuestras infraestructuras críticas”. “Por supuesto, debemos seguir comerciando [...] con China. Pero nuestros intereses económicos no pueden primar sobre nuestros intereses en [materia] de seguridad”, declaró, juzgando “normal que nos protejamos”. “Pero haciendo esto, debemos recordar que el comercio entre amigos y aliados nos hace más fuertes y más resistentes. No debemos crear nuevas barreras entre economías libres y abiertas”, considera Stoltenberg. “La lección más importante de la guerra en Ucrania es que América del Norte y Europa deben seguir unidas”, según él. Más de 150 representantes gubernamentales asisten a esta conferencia anual dedicada a cuestiones de seguridad internacional, incluyendo al jefe de la diplomacia china, Wang Yi, que visitará Moscú tras una gira europea.