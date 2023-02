Una carta llega a su destino en Londres más de un siglo después de ser enviada





18/02/2023 - 09:24:35

Una carta enviada en febrero de 1916 sorprendió a los residentes del destino indicado en el sobre, en el barrio londinense Crystal Palace, cuando en 2021 la recibieron en su buzón, informó este miércoles el portal LondonNewsOnline. Finlay Glen, de 27 años, que vive en un bloque de apartamentos en ese barrio, dijo que prestó atención a la carta cuando se fijó en que el sobre llevaba estampado un sello de un centavo del rey Jorge V. Aunque la carta llegó a la propiedad hace un par de años, Glen se la entregó recientemente a una organización histórica local para que pudieran analizarla más a fondo, ya que algunos fragmentos de la carta no se han conservado bien. Según Stephen Oxford, editor de The Norwood Review, una revista de historia local, la epístola iba dirigida a Katie Marsh, que estaba casada con un conocido comerciante de sellos, Oswald Marsh, y se la envió su amiga Christabel Mennell, que estaba de vacaciones en Bath. En la carta puede leerse: "Mi querida Katie, ¿me prestarías tu ayuda? Me siento bastante avergonzado de mí mismo después de decir lo que hice en el círculo". Oxford ha estudiado la carta y cree que pudo haber estado en la oficina de clasificación postal de Sydenham todos esos años. "Es muy posible que la carta se haya perdido en un rincón oscuro de la oficina de clasificación de Sydenham y se haya descubierto recientemente”, supuso. Un portavoz de correos señaló que incidentes de este tipo "ocurren muy ocasionalmente", por lo que no están seguros de lo que sucedió en este caso. "Agradecemos que la gente se muestre intrigada por la historia de esta carta de 1916, pero no tenemos más información sobre lo que pudo haber sucedido", reconoce.