Rodríguez Veltzé dice que la elección de magistrados no resolverá el colapso del sistema judicial





18/02/2023 - 08:38:53

La Razón.- El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó este viernes que el “colapso del sistema judicial” no se resolverá con la elección de magistrados, en momento que inician los preparativos rumbo a los comicios judiciales. En ese marco, el exmandatario instó a generar acuerdos políticos y ciudadanos, para resolver la crisis judicial. “El colapso del sistema judicial y la desatención a los DDHH en Bolivia exige acuerdos políticos y ciudadanos para reformas estructurales de largo aliento. La sola elección de magistrados de altos tribunales no resolverá la crisis”, escribió en su cuenta de Twitter. La postura de Rodríguez Veltzé surge después que el Gobierno afirmó que las elecciones judiciales deben realizarse “máximo hasta octubre”. En esa línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, desahució la iniciativa de un grupo de abogados “independientes”, pues de consolidarse, recién puede aplicarse para los comicios de 2029. En ese marco, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia informó el jueves que la sala plena considera el 29 de octubre como fecha tentativa para la celebración de las elecciones.

Rodríguez La pasada semana, el Legislativo y el Órgano Electoral sostuvieron una reunión para iniciar la coordinación rumbo la tercera elección judicial. Los anteriores comicios se llevaron a cabo en 2011 y 2017, en función a lo que establece la Constitución Política del Estado, que manda al Legislativo realizar la selección de precandidatos. Así, las nuevas autoridades judiciales serán elegidas por voto popular y asumirán funciones desde enero de 2024.

Judiciales Durante una entrevista en RTP, Lima brindó un detalle del eventual cronograma para este proceso electoral. “Hasta el 12 de marzo, la Asamblea debería aprobar el cronograma y reglamento para tener elecciones judiciales”, detalló. En ese entendido, se prevé que la primera etapa —que consiste en la selección de precandidatos— se realice hasta el 15 de julio.