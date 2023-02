En menos de un mes las divisas del Banco Central de Bolivia se desploman en $us 248 millones





18/02/2023 - 08:27:34

El Deber.- El reporte estadístico del Banco Central de Bolivia (BCB), que refleja datos al 8 de febrero y se conoció ayer, reporta una caída de $us 248 millones en divisas. El 24 de enero habían $us 620 millones y en en el último llegan a $us 372 millones. Las reservas de oro están en 2.592 millones de dólares. Mientras tanto, el global de las reservas internacionales, que suman oro y divisas, cayeron de $us 3.872 millones el 24 de enero a $us 3.538 en este último reporte. En enero, desde el BCB indicaron que “es un error tomar en cuenta solo el componente “divisas” de las reservas, ya que sesga el análisis. “Hacerlo genera confusión, temor e incertidumbre en la población. Por lo tanto, en términos de la administración de Reservas Internacionales para los bancos centrales hay que considerar el total”, indicaron. En esa línea, desde el ente emisor precisaron que “los parámetros establecidos por organismos internacionales consideran la totalidad de reservas y no una fracción”. El reporte conocido ayer expresa que los Derechos Especiales de Giro (DEG) están en $us 538 millones y la posición con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en $us 35 millones de dólares. El economista Gonzalo Chávez publicó en sus redes sociales un análisis titulado El carnaval y las reservas internacionales con siete puntos de análisis.

Primero, que las reservas totales bajaron a 3.578 millones de dólares y aquí viene lo más grave, tan solo tenemos 372 millones de dólares en divisas. “Los gobiernos de Morales, Áñez y Arce gastaron o invirtieron más de 11.400 millones de dólares de las reservas internacionales. Entre el 2014 y el 2019, durante el gobierno de Evo, y cuando el actual presidente de la República era ministro de economía y finanzas, se gastaron o invirtieron 8.625 millones de dólares”. Advierte que las inversiones que se hicieron con las reservas internacionales, hasta el momento, no muestran ninguna rentabilidad en términos de ingresos fiscales, rentabilidad o de otro tipo. “Ahora se entiende con más claridad las medidas adoptadas por el gobierno de una manera desorganizada. A saber: obligar a las empresas estatales que tienen dólares afuera, a traerlos a Bolivia; el bono remesas; el proyecto de ley del oro, y últimamente, tal vez la intervención más desastrosa: tasa de tipo de cambio preferencial para los exportadores”. Expresó que “la gente no es tonta y sabe leer estas decisiones del Gobierno. Las interpreta de una manera, cambia sus expectativas y se defiende. Son estas acciones de largo y corto plazo las que provocan inestabilidad del mercado a las divisas. Sin embargo, el Gobierno insiste de que esto se trata de una especulación alimentada por la prensa y ciertos analistas económicos. Puro pretexto”. Finalmente evaluó que el Gobierno “debe cuidar de nuestro tipo de cambio. Para eso algunas sugerencias: Eliminen el impuesto a las transacciones financieras, remuneren las cuentas en dólares en el sistema financiero boliviano, convierta las DEG en divisas, liberen las exportaciones, sobre todo, lo más importante, racionalicen el gasto e inversión pública”, apuntó.