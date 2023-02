Evo pide a la militancia identificar a quiénes hablan contra él en el MAS





17/02/2023 - 20:48:29

Página Siete.- El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pidió este viernes a la militancia identificar a quiénes hablan contra él al interior del partido. “Hermanas y hermanos, bajo esa reflexión, identificar a quiénes internamente hablan contra Evo, hablan contra compañeros”, remarcó el exmandatario durante el acto por el aniversario de las Juventudes Indígena Originarios de Cochabamba transmitido por radio Kawsachun Coca. En alusión a los renovadores del MAS, reiteró que no es posible que algunos digan que no se debe hacer política, ser apolíticos e independientes. Para Morales, ahora el movimiento indígena hace política y gracias eso llegó al gobierno y trabaja por la gente humilde. En ese marco, pidió se identifique a quiénes halan contra él. Dijo que tiene la posibilidad de demostrar con documentos que algunos partidarios repiten discursos del imperio para desorganizar y desmoralizar. Morales lamentó que en algunas regiones se maneje la dirección sindical por prebendas, como lo hacia la derecha. Indicó que recibe denuncias de que ahora se compra dirigentes con plata del gobierno, acción que calificó como indigno. El exmandatario recomendó a los jóvenes de su partido obrar con convicción revolucionaria y no ser “reveseros”. Contó que gracias a que obró con la verdad y la honestidad llegó a la Presidencia sin formación académica. Por lo que reiteró la necesidad de acompañar al actual gobierno de Luis Arce con transparencia y honestidad en base a lo que manda la Constitución Política del Estado, sin robar ni mentir.