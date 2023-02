ASFI califica de especulaciones declaraciones sobre el dólar y anuncia controles





17/02/2023 - 20:47:07

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema del Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, alertó este viernes de especulaciones sin fundamento sobre una supuesta falta de dólares en algunas casas de cambio, y anunció el inicio de operativos para desvirtuar las denuncias. “Es lamentable que algunas personas que no tienen información precisa divulguen especulaciones de esta naturaleza y pongan, tal vez, en situación de nerviosismo e incertidumbre a alguna parte de la población”, advirtió a radio Panamericana, luego de que un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) dijera que vio largas filas en las casas de cambio. El legislador atribuyó el hecho a la decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de aplicar un tipo de cambio “competitivo” de Bs 6,95 al sector exportador. Yujra explicó que la medida que puso en marcha el ente emisor apunta a “reforzar las reservas internacionales”, pero también atender el requerimiento del sector exportador que registró en 2022 un récord en exportaciones de $us 13.653 millones. “Este sector ha pedido que existan mejores condiciones, pues parte de eso es asegurarles un tipo de cambio que les sea benéfico, pero, primero, está dentro del rango (Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta), segundo, es libre el exportador, si quiere lo aplica y sino no. Esto no tiene ninguna incidencia sobre la demanda del resto de agentes económicos, a la vez, mientras más dólares entre, eso fortalece las reservas internacionales”, explicó. En ese contexto, aseguró que “no hay motivos para que la ciudanía tenga preocupación sobre estos elementos”. No obstante, anunció que luego de las fiestas por Carnaval, desde “la siguiente semana, se va a hacer visitas in situ a las casas de cambio, para ver si se estuviese transgrediendo la norma y si es que están atendiendo regularmente la demanda de los ciudadanos”. Pero al margen, Yujra insistió que el sistema financiero tiene una gran fortaleza y que se refleja en la situación económica del país. Destacó la preeminencia de la moneda nacional no solo en la cartera de depósitos, sino también en la de créditos. Refirió, por ejemplo, que el 86% de los ahorros de la población está en bolivianos y que, por el número de cuentas, el 92% está en moneda nacional. Mientras en la cartera de créditos, el 99% está constituido en moneda nacional. Por tanto, “si una persona requiere pagar su crédito no va a requerir dólares, sino bolivianos”, señaló. ABI