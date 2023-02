Gestora: AFP logran utilidades por $us 221 millones en 24 años





17/02/2023 - 20:43:11

El gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, reveló este viernes que las AFP Previsión y AFP Futuro lograron en 24 años utilidades por $us 221 millones y buena parte de esos recursos fueron repatriados a los países de origen de las compañías. “Entre 1997 y 2021, las utilidades que han generado, como empresas, las AFP fueron de 221 millones de dólares, estas utilidades, naturalmente en el marco de sus contratos -no estoy diciendo que sea ilegal, es totalmente legal- han sido repatriadas, han tenido un curso que en buena parte de los casos han ido en favor de las filiales, porque se trata de empresas transnacionales”, aseguró en el canal estatal Bolivia TV. En virtud a la derogada Ley de Pensiones 1732, de 29 de noviembre de 1996, los aportes para jubilación de los bolivianos son administrados por las AFP Futuro de Bolivia, con capitales mayoritarios de la suiza Zurich South America Invest A.B, y Previsión, filial de la española BBVA. El 9 de septiembre de 2022, la Gestora Pública, creada por mandato de la Ley de Pensiones 065, inició operaciones en la administración de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones, asegurando a los nuevos trabajadores y a las empresas. Para mayo de 2023, debe iniciar actividades de manera total con la administración de los fondos de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo, en apego al Decreto Supremo 4585. Durán aseguró que, gracias a la nueva normativa y con el trabajo de la Gestora, las “utilidades van a beneficiar a los propios jubilados mediante el Fondo Solidario y la Renta Dignidad”. “Concretamente el año 2022 hemos logrado 17,93 millones de bolivianos de utilidades y estas utilidades vuelven a los propios jubilados, quiere decir que (las utilidades) se quedan en Bolivia”, afirmó Durán.