Loza denuncia que Lima protege a los que formaron parte del golpe de Estado





17/02/2023 - 20:39:36

Los Tiempos.- El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, denunció que el ministro de Justicia, Iván Lima, protege a actores del golpe de Estado tras rechazar la citación contra la iglesia. "Personalmente quiero lamentar, espero que haya sido una equivocación esa versión de nuestro Ministro de Justicia que es como estaría protegiendo a los que han orquestado el golpe de Estado. Es como estaría protegiendo a los que hicieron golpe de Estado en nuestro país". El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que la Fiscalía Departamental de La Paz rechazó el pedido del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que los obispos de la Iglesia católica declaren como testigos por su participación en las reuniones de pacificación en la Universidad Católica de Bolivia (UCB) en La Paz en la crisis política de 2019. "No por el hecho de que seamos jerarcas o representantes de la Iglesia Católica vamos a ser impunes o protegidos lamentamos mucho, ojalá el Ministerio de Justicia, mejor a lo contrario pueda coadyuvar en que todos los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado del año 2019 sean citados y convocados a la justicia boliviana y ojalá haga eso de buscar una especie de inmunidad a algunos sectores, así como de la iglesia católica", aseveró. Loza lamento que el Ministerio de Justicia no este coadyuve en el caso "golpe de Estado" y que solo busca proteger a quienes formaron parte. "Quería expresar mi preocupación y mi molestia escuchando, revisando medios de comunicación que me da a entender que lamentablemente el Ministerio de Justicia no está coadyuvando mejor está juzgando como intentar proteger a los que formaron parte del golpe Estado del 2019", criticó.