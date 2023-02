Emma Heming, la modelo que pelea codo a codo con Bruce Willis contra su enfermedad de demencia frontotemporal





17/02/2023 - 17:13:51

Infobae.- La tarde del pasado jueves 16 de febrero, a través de su cuenta verificada de Instagram Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, dio a conocer con un emotivo mensaje que el actor padece demencia frontotemporal. “Lamentablemente, el desafío con la comunicación es uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta. Si bien es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, escribió la actriz, quien también agradeció a sus seguidores el apoyo permanente que le han brindado a su exesposo. Y es que, desde 2022 la familia de Bruce Willis había anunciado que el actor de películas como Duro de Matar o Tiempos Violentos padecía afasia, una condición que afectaba sus habilidades cognitivas y que lo había orillado a retirarse de su amplia trayectoria artística. Aunque fue su exesposa la encargada de informar el diagnóstico definitivo de Bruce Willis, quien también se encuentra a lado del actor enfrentando su demencia frontotemporal es su actual esposa Emma Heming, con quien se casó en el año 2009 luego de su separación con Demi Moore.



¿Quién es Emma Heming? De padre británico y madre guayanesa, Emma Heming nació en Malta el 18 de junio de 1978. La modelo pasó sus primeros años de juventud en Londres y más tarde en el sur de California, de acuerdo con información del medio La Vanguardia. Sus primeros pasos en el mundo del modelaje los dio a los 16 años, no obstante, su talento fue descubierto en el programa de televisión matutino de Reino Unido llamado Find me a supermodel, concurso que ganó en 1991. Aunque actualmente su energía y tiempo están dedicados al cuidado de Bruce Willis, en el punto más álgido de su carrera como modelo Emmaa Heming apareció en publicidad para marcas como Dior, Escada, Gap, Garnier o Intimissimi. Del mismo modo, la actual esposa del actor desfiló para grandes firmas de alta costura europea e incluso para la legendaria marca de lencería Victoria’s Secret.

El rostro de Emma Heming también ha sido portada de las ediciones de la revista Elle en España, Francia o Turquía, además la versión estadounidense de Glamour, Shape, Town and Country y W Magazine. Fue en el año 2007 cuando el romance entre Bruce Willis y la modelo comenzó a prosperar luego de que su entrenador de gimnasio se convirtiera en cupido de la relación. Dos años más tarde -en 2009- contrajeron nupcias en las islas Turcas y Caicos en una ceremonia en la que estuvieron presentes Demi Moore -ex esposa de Bruce Willis- y las tres hijas de dicho exmatrimonio. Tras la boda, Emma Heming se alejó del mundo del modelaje para iniciar nuevos proyectos en el diseño de zapatos, perfumes y fragancias para el hogar; en 2012 dio a luz a Mabel, su primera hija con Bruce Willis y en 2014 nació Evelyn Penn, la segunda hija del matrimonio. Desde entonces el amor y confianza que prevalece en la familia les ha permitido mantenerse unidos ante cualquier contratiempo, incluyendo ahora el padecimiento que amenaza la salud de Bruce Willis.



¿Qué es la demencia frontotemporal? La demencia frontotemporal se trata de una enfermedad irreversible, según explicó un experto consultado por Infobae. “La demencia es el deterioro de las funciones cognitivas. Hay un grupo de demencias que se denominan corticales de comienzo focal asimétrico, que están ocasionadas por una alteración de la proteína tau, que es un componente fundamental del esqueleto de las neuronas. La demencia frontotemporal entra dentro de esta categoría, y compromete el lóbulo prefrontal del cerebro, comenzando con alteraciones de la conducta y cambios en la personalidad”, explicó el médico neurólogo Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA). Andersson profundizó que “las neuronas tienen microtúbulos y microfilamentos, un neuroesqueleto, que está hecho de proteínas tau. Si se altera, se desarma y la neurona se muere. Las demencias corticales de comienzo focal se pueden expresar de diversas maneras. Una es la afasia progresiva no fluente, que ahí los pacientes tienen dificultades en el lenguaje. Otra es la demencia semántica, donde el paciente falla en comprender la lengua. Y la tercera es la demencia frontotemporal”. Según el especialista, “la causa de la demencia frontotemporal tiene que ver con mutaciones genéticas que comprometen la proteína tau, por eso se le llaman taupatías. Si hay un caso de demencia frontotemporal en la familia, hay más posibilidades de tenerla, pero no hay un factor de riesgo conocido. En cuanto al tratamiento, no hay actualmente una cura concreta. Se usan mucho los antipsicóticos para mejorar la conducta o los antidepresivos para mejorar el estado de ánimo”.