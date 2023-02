Bloqueo en Desaguadero ocasiona $us 5 millones de afectación por día a las exportaciones bolivianas, el Gobierno pide tregua





17/02/2023 - 16:52:43

El bloqueo en Desaguadero ocasiona una afectación de alrededor de $us 5 millones por día a las exportaciones bolivianas, por lo que el Gobierno nacional pidió tregua a los manifestantes y solicitó a las autoridades peruanas movilización de servicios migratorios y aduaneros. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó este viernes que las exportaciones de productos bolivianos que se mueve por la frontera de Desaguadero reportan una afectación de $us 5 millones por día a causa de los bloqueos en ese punto. “Estamos esperando a ver si es que puede existir una tregua para el paso, ya están los vehículos en los distintos garajes en Desaguadero del lado de Perú, solamente falta el paso por el puente internacional”, indicó la autoridad, en contacto con la prensa local. Explicó que, para la tregua al bloqueo en Desaguadero, el Gobierno de Bolivia trata de sostener conversaciones con los manifestantes y solicitó a las autoridades peruanas “en reiteradas oportunidades” que también movilice sus servicios tanto migratorios como aduaneros. “(La tregua), depende de los pobladores que están realizando los bloqueos en este momento y también del Gobierno de Perú de que pueda disponer personal especialmente de migración en el punto fronterizo para poder realizar los trámites de salida. Y como digo, lo hemos solicitado ya por varios medios”, señaló el viceministro. Para que el gobierno peruano disponga de personal de migración y aduana para atender las cargas de exportación y a los transportistas, el Estado Plurinacional ofreció las instalaciones de sus oficinas en el lado boliviano, conectividad a internet e “incluso pasajes”. El comercio exterior boliviano se ve perjudicado a causa de los bloqueos en Perú, país vecino que atraviesa una crisis política y social tras la destitución de Pedro Castillo, en diciembre del año pasado, según los datos oficiales. ABI