Iglesia, sobre caso Golpe: Hay realidades que urgen más, como la economía





17/02/2023 - 16:39:03

Correo del Sur.- El arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, afirmó este viernes que hay muchas cosas que aún deben anclarse sobre los hechos de 2019, pero señaló que, actualmente, hay “realidades que urgen trabajar”, como el estado de la “economía”. “Yo creo que seguirán saliendo muchas apreciaciones subjetivas. El mismo Ministerio Público seguirá investigando porque hay todavía muchas cosas que tienen que anclarse en torno a este proceso llamado Golpe I y Golpe II. No nos olvidemos que hay sentencia, pero todavía no está ejecutoriada. Hay instancias que todavía tienen que pasar, y esto seguirá dando vueltas. Pero yo creo que lo fundamental en Bolivia no es preocuparse de estos hechos, (los) de 2019, sino de la realidad actual. Eso (los hechos de 2019) está en investigación. Que vaya a adelante. Nadie se va a oponer. Pero hay realidades en el país que urgen trabajar. Por ejemplo, la cuestión económica”, dijo Centellas, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia. El religioso agregó que “hay temas mucho más fundamentales que estas cosas” al señalar que hoy “la mayoría de la población boliviana no tiene un trabajo seguro”. Añadió que el alto déficit fiscal, los altos costos por la subvención a los carburantes, entre otros, son temas “cruciales que hacen a la economía del país” y que deben preocupar al Gobierno. “La estadística en Bolivia dice que el desempleo es bajo, pero en la realidad tenemos un desempleo muy alto”, dijo Centellas. Sobre los casos Golpe I y Golpe II, dijo que la Iglesia católica atendió los requerimientos fiscales en su momento. “Lo único que hemos recibido es un requerimiento fiscal, donde nos pedían la grabación de la reunión en la Universidad Católica. Y, precisamente, en ese salón no hay cámaras (…) Nadie ha grabado”, señaló.