Chávez niega estar en contra de los obispos y asegura que solo busca que den su testimonio por el caso Golpe I





17/02/2023 - 16:29:01

Erbol.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró este viernes que no tiene nada en contra de los obispos y que solo busca que brinden su testimonio de los hechos ocurridos dentro del caso Golpe de Estado I. La autoridad defendió el proceso de investigación donde la institución que dirige se encuentra como parte denunciante y aclaró que no pidió que se investigue a los religiosos o nadie, ni tampoco es un “ataque” en contra de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). “No tengo nada contra ellos, ni a favor, nada; simplemente, de manera objetiva, queremos que se diga la verdad en un testimonio y como pueden ver, eso sí está incluido en un hecho de investigación que es el caso Golpe I”, sostuvo en conferencia de prensa. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó que la convocatoria a los obispos “no tiene sentido lógico ni jurídico”, además consideró ese asunto como “cerrado” para el Gobierno. De acuerdo con la relación de los hechos, Chávez recordó que entre el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, Jerjes Justiniano Atala, a nombre de Fernando Camacho, participó de una reuniones en la en la Universidad Católica donde habría propuesto constituir un gobierno cívico – militar. “Antes que sean citadas las tres personas que fueron como representantes de la Asamblea Legislativa, dos de ellas, por lo menos, se han reunido en la Universidad Católica, un grupo de políticos más miembros de la alta cúpula de la Iglesia Católica, ahí diseñaron los planes A, B y quién sabe, un plan C”, sostuvo. En ese sentido, ratificó que por ese motivo se busca saber de qué conversaron antes que lleguen las exlegisladoras Susana Rivero y Adriana Salvatierra, ambas del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Mi hipótesis es bastante clara, es que antes que lleguen ellas, ya habían determinado ejecutar un plan A y el plan B como luego se ha conocido, es que antes ya han decidido, las acciones que se iban a hacer, una vez tomado el poder de manera inconstitucional”, sostuvo. La convocatoria a los obispos, en calidad de testigos, aseguró que para solicitar, como a cualquier boliviano, que cuente o que ocurrió en el caso que se investiga y no que no significa ningún ataque o solicitar investigación a la CEB.