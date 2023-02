Fiscalía pidió la grabación sobre la reunión en la Universidad Católica en 2019, pero no había cámaras





17/02/2023 - 16:13:53

Erbol.- El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Monseñor Ricardo Centellas, informó que la Fiscalía ha solicitado las grabaciones de las reuniones que hubo en noviembre de 2019 en la Universidad Católica de La Paz. El Monseñor reveló esta información a tiempo de confirma que ningún obispo ha sido convocado a declarar, a pesar de la solicitud de la Procuraduría en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”. “Ningún Obispo ha sido citado en ningún momento. Lo único que hemos recibido a nivel de Conferencia Episcopal es un requerimiento fiscal donde nos pedían la grabación de la reunión la Universidad Católica”, dijo Centellas, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. No obstante, el Monseñor Centellas indicó que en ese salón no hay cámaras y que nadie ha grabado la reunión. Reveló también que la Fiscalía ha solicitado el discurso que realizó en 2020 sobre la manera de ver de la Iglesia respecto a los hechos de 2019 y la Memoria que realizó la Conferencia Episcopal. En las reuniones de noviembre de 2019 en la Universidad Católica participaron políticos del MAS y la oposición, para buscar salidas a la crisis que vivía el país en ese entonces. Se discutió temas como la sucesión tras la renuncia de Evo Morales.