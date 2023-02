Gobierno asegura que existe total transparencia en todo el proceso de industrialización del litio





17/02/2023 - 16:09:00

El Gobierno nacional revindicó este viernes la total transparencia del proceso de industrialización del litio que en algo más de dos años posibilitó la firma del convenio entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC) para la instalación de dos plantas con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro. La postura fue expresada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien enfatizó que se actúa con mucha responsabilidad porque se tiene que “mostrar en los siguientes años los resultados de la industrialización”. “En menos de dos años tenemos ya el convenio que ha sido transparente, que ha sido público y existe una total transparencia en todo el proceso y eso va a seguir porque los resultados tienen que ser para el pueblo boliviano, para beneficiar siempre a nuestra población”, afirmó Alcón en declaraciones a la prensa. El 20 de enero, presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, y el representante del consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC), Qinghua Zhou, firmaron en un acto público, llevado a cabo en la Casa Grande del Pueblo, un convenio para la instalación de dos plantas con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro con una inversión superior a los $us 1.083 millones. De acuerdo con información oficial, en el primer semestre de este año el consorcio chino trabajará en el diseño e ingeniería de las plantas. Cada una tendrá una capacidad de producción de 25.000 toneladas. Se prevé la conclusión de las obras para finales del 2024, por lo que estarían ingresando en operación en el primer semestre del 2025. Datos oficiales señalan que la tonelada de carbonato de litio pasó de 5.000 dólares a 76.000 dólares en los últimos 16 meses. Se prevé que el promedio de cotización para los siguientes años se establezca entre 35.000 y 40.000 dólares. A partir de esas cotizaciones, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, señaló el 24 de enero que el país recibirá a partir del 2025 alrededor de $us 5.000 dólares por la exportación de litio industrializado. Durante la sesión de honor por los 242 años de fundación del departamento de Oruro, el 9 de febrero, el presidente Luis Arce destacó que en este proceso de industrialización del litio “el Estado boliviano controlará la propiedad del 100 por ciento de la cadena productiva, sin vender ni concesionar los salares bolivianos, donde la propiedad, la producción, el mercado, los impuestos y las regalías son de control absoluto de los bolivianos”. Alcón enfatizó que la industrialización del litio es parte de la propuesta que el MAS-IPSP hizo para las elecciones de octubre de 2020 y que fue respaldada por más de 3 millones de electores. “La gestión continúa y en menos de dos años tenemos ese convenio para la extracción directa del litio, y esto significa precisamente lo que hemos hablado, el proceso de industrialización donde los beneficios y los recursos sean siempre a la población boliviana y no así como en tiempos neoliberales, el beneficio no era para el país sino para las empresas extranjeras", expresó Alcón. De acuerdo con datos oficiales, Bolivia tiene reservas por 21 millones de toneladas de litio solo en Uyuni, Potosí. Esa reserva podría hasta duplicarse con los salares de Coipasa, Oruro, y Pastos Grandes, Potosí.