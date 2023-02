Reportan un fallecido y varios heridos de bala tras conflicto por cuadrículas mineras en Mapiri





17/02/2023 - 11:54:25

Los Tiempos.- Un enfrentamiento por tierras por el sector Merque entre comunarios de Mapiri, norte de La Paz, dejó anoche un saldo de una decena heridos por impacto de bala. Los pobladores reportaron que existiría un fallecido. Los dueños de la empresa minera La Deseada entregaron cuadrículas mineras para que los comunarios trabajen en la explotación del oro. El conflicto habría iniciado porque los mapireños no llegaron a un consenso entre ellos para la administración de esas tierras. Facundo Usnayo, comunicador del gobierno municipal de Mapiri, confirmó el conflicto y los heridos en el municipio. "Está prácticamente colapsando el centro de salud con heridos, ya que se registran enfrentamientos en el lugar, en el río Merque, y no para. Hay personas que aún están llevando la violencia y se están enfrentando con dinamitas", dijo Usnayo. El alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, pidió a la Policía que se dirija hasta el lugar para pacificar la violencia. Los efectivos destinados al municipio no lograron parar los enfrentamientos y pidieron ayuda a sus colegas de Guanay.