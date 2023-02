Gisele Bündchen vuelve al carnaval de Río de Janeiro después de 12 años y su divorcio de Tom Brady





17/02/2023 - 09:03:39

Infobae.- El Ministerio de Turismo de Brasil augura que habrá un récord de 46 millones de personas bailando en la semana de carnaval que se inicia este viernes en el país sudamericano, con epicentro en Río de Janeiro. Sin embargo, una figura promete eclipsar al resto tras un sorpresivo anuncio hecho en su cuenta de Instagram: medios brasileños aseguran que Gisele Bündchen retornará al sambódromo Marques do Sapucai de la ciudad carioca 12 años después de haber sido la figura central de la escola Unidos de Vila Isabel. La supermodelo, cuyo divorcio de la estrella del fútbol americano Tom Brady fue una de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo en 2022, publicó un mensaje en el que se la ve poniéndose en forma para el evento: “Entrando en clima de carnaval”, fue el escueto mensaje que posteó junto a un video en el que se mueve al ritmo de Marisa Monte en la canción Balança Pema, del compositor Jorge Ben Jor.

infobae En su última aparición para Vila Isabel, Bündchen tuvo una carroza diseñada especialmente para ella que giraba en torno a una promoción de la marca Pantene, de la que era modelo. El tema era “Mitos e historias entrelazadas en el cabello”. La edición de 2011 fue recordada por un incendio que acontedió en la Cidade do Samba, que provocó que tres escolas no pudieran terminar su preparación y desfilaran sin competir: Uniao da Ilha, Portela y Grande Río. También se suspendieron los descensos de las escuelas, dado el motivo de su falta de preparación. Beija-Flor fue la escola campeona de esa edición, con una puesta dedicada al cantante Roberto Carlos, titulada “La simplicidad de un rey”. La estrella de la canción romántica brasileña, al igual que Bündchen, desfiló en la carroza que cerraba la pasada de la comparsa. ¿Edición récord? La noticia del regreso de la supermodelo a Río hizo estallar de alegría a miles de brasileños que aguardan ansiosos el retorno de la grandeza del evento esperado del año, por primera vez sin restricciones tras la pandemia de coronavirus. En el video que acompaña el posteo de Gisele se la ve siguiendo los pasos del profesor Justin Neto, de habitual presencia en el entrenamiento de famosos que se preparan para la ocasión. Marisa Monte, que canta la versión coreografiada en el video, comentó el posteo con una sola palabra: “Diosa”. De acuerdo con las proyecciones de la Confederación Nacional del Comercio (CNC) citadas por el Ministerio, los ingresos generados por el carnaval en todo Brasil ascenderán a unos 1.558 millones de dólares, valor en un 26,9 % superior al de 2022 y que, de cumplirse, será el segundo mayor en los últimos 11 años, tan solo superado por el de 2020 (1.629 millones de dólares), antes de la pandemia. Poco más de la mitad de esos ingresos se los embolsará Río de Janeiro, con 870 millones de dólares, ya que sus fiestas están entre las más famosas del mundo y las que más turistas brasileños y extranjeros atraen cada año.