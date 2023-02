Netflix baja sus tarifas para Bolivia y varios países de América Latina







17/02/2023 - 07:17:20



Netflix es el líder de las plataformas de streaming gracias a distintas estrategias de marketing que le han permitido diferenciarse de sus competidores.

Desde su nacimiento a comienzos del siglo 20, la empresa creció hasta convertirse en uno de los proveedores de medios más grandes y exitosos del planeta, con más de 210 millones de suscriptores.

Ahora, la plataforma anunció una baja del precio de suscripción en varios países de la región, incluyendo El Salvador, Paraguay, Jamaica, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

La misma plataforma, en un comunicado, mandado a algunos de los cientos de miles de usuarios que tienen en la región, indica que "en Netflix siempre estamos explorando maneras de mejorar la experiencia de nuestros miembros. Sabemos que nuestros miembros tienen más opciones de entretenimiento que nunca y por eso estamos comprometidos a entregarles una experiencia que no solamente cumpla, sino que exceda sus expectativas".

Según reporta TaviLatam, la plataforma comenzó a modificar sus precios en algunos países de América Latina. Las reducciones fueron diferentes en cada territorio.

Las nuevas tarifas de Netflix:

Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Paraguay

Básico: $us 3,99 (antes $us 7,99)

Estándar: $us 5,99 (antes $us 10,99)

Premium: $us 7,99 (antes $us 13,99)

El Salvador, República Dominicana, Honduras, Ecuador y Guatemala

Básico: $us 4,99 (antes $us 7,99)

Estándar: $us 7,99 (antes $us 10,99)

Premium: $us 10,99 (antes $us 13,99)

Panamá



Básico: $us 4,99 (antes $us 8,99)

Estándar: $us 8,99 (antes $us 12,99)

Premium: $us 12,99 (antes $us 15,99)

No se trata de la primera vez que la plataforma realiza experimentos con su modelo de negocio en América Latina, que fue también la primera región donde la OTT limitó las cuentas compartidas entre usuarios fuera del hogar.