Recrudece la violencia con 2 atracos armados en Santa Cruz y El Alto

Página Siete.- A pocas horas del inicio del Carnaval, la delincuencia no da tregua al país. Ayer, en un solo día, un grupo armado asaltó una casa de cambios en la extranca de Río Seco de El Alto y un delincuente asesinó a sangre fría a un librecambista en Santa Cruz, además horas antes antisociales robaron 350 mil bolivianos de un vehículo. También, un día antes, la Policía desbarató un clan familiar que usaba polleras y pelucas para robar casas. Alrededor de las 16:30 de ayer, al menos cinco delincuentes con armas largas o de grueso calibre robaron la casa de cambio Biyuyo, que se encuentra en la avenida Bolivia y extranca Río Seco. Tres de ellos ingresaron al establecimiento, que está justo al lado de un cajero del Banco Económico, mientras que los otros dos dispararon al aire desde afuera. “Llegaron entre seis y ocho personas y apuntaron con las armas. Apuntaron a las personas para que se escapen (de la calle). Luego entraron a la casa de cambio y ahí comenzó todo. Dispararon al cielo y salió una persona ensangrentada, parece que había otro herido dentro del lugar”, declaró ayer una joven que fue testigo del hecho. Otro de los vecinos logró sacar su celular por la ventana para captar todo lo sucedido. En las imágenes se pueden escuchar los fuertes gritos: “¡Auxilio! ¡Ayúdenme”, mientras dos delincuentes que esperaban en la calle disparaban al aire. Luego, otros dos salieron por la puerta cargando mochilas al hombro y corrieron. Otros testigos cuentan que un quinto antisocial escapó por las viviendas contiguas a la casa de cambios. El comandante de la Policía de El Alto, Günter Agudo, dijo que “lamentablemente” se produjo un robo agravado. “Ya estamos activando los mecanismos para dar con los autores de este hecho. Estamos dentro del proceso investigativo y tras la pista de estas personas. Al momento tenemos una persona herida y otra que sufrió un desmayo”, declaró. Los uniformados activaron el plan “Z” -que implica la salida de todos los uniformados a los cruces y trancas- para atrapar a los delincuentes que escaparon en vehículos. Por seguridad, la Policía no reveló hasta anoche sus características. El miércoles, el director de la Felcc de El Alto, Limbert Coca, informó de la captura de una banda de cuatro familiares y monrreros que se dedicaban a robar casas y tiendas en esta urbe. Al menos dos integrantes del clan Marcial Tallacahua se vestían con polleras, mantas y hasta pelucas con trenzas para no levantar sospechas de los vecinos, a quienes vigilaban. Los delincuentes fueron aprehendidos después de la denuncia de una víctima a la que sustrajeron objetos de valor de su vivienda en Senkata. Luego de su detención, la Policía allanó sus domicilios, donde encontraron un refrigerador, equipos de sonido, cuatro televisores, computadoras, herramientas de construcción, instrumentos que utilizaban para ingresar a las casas y dos vehículos que usaban para robar. En el puente Bolivia, la Policía también cerró, por tercera vez, un bar clandestino, donde hallaron cocaína y marihuana oculta entre los muebles. Miguel Zambrana, comandante de la EPI Satélite, informó que 11 mujeres y 30 varones fueron detenidos. “Estas personas, al ver la intervención, se paran, tratan de salir del lugar y esquivar el control porque tenían ocultas (estas drogas) detrás de los sillones. Incluso se han deshecho de armas punzantes y cortantes”, declaró. El uniformado agregó que cuatro de los detenidos tienen antecedentes de robo, robo agravado, portación de arma de fuego y hurto. “Eso nos hace pensar que las personas se reúnen acá, toman bebidas alcohólicas y planifican hechos delictivos. Los ciudadanos saben que hay gente que realiza actos delictivos haciendo creer que en estado de ebriedad actúan de esa manera”. En Santa Cruz de la Sierra, un delincuente esperó a un librecambista cerca de su domicilio, en el barrio 24 de Septiembre en la zona La Cuchilla. Alrededor de las 7:30 de ayer, el antisocial corrió de forma violenta contra esta persona, la derribó y le disparó a quemarropa. Le quitó -luego- un bolso blanco que al parecer tenía dinero y escapó a bordo de una motocicleta. Todo fue grabado por una cámara de vigilancia. Personal de Homicidios de la Felcc de Santa Cruz llegó hasta el lugar del hecho para levantar el cadáver y lo trasladó a la morgue municipal de la Pampa de la Isla, donde se realizará la autopsia de ley. En otro caso, el martes también se produjo otro robo. Dos malhechores rompieron la ventana de un vehículo y sustrajeron un bolso con 350 mil bolivianos. El hecho ocurrió en el Cuarto Anillo, barrio Las Palmas. Uno de los antisociales usó una piedra para romper la ventanilla de la camioneta, sacó la mochila con el dinero y lo entregó a su cómplice que usó un carrito de bebé para esconder el botín. “El cómplice estaba a metros del lugar, el que rompe la ventana, saca la mochila y se la entrega a esa otra persona que luego se escapa”, dijo el fiscal Carlos Alberto Gutiérrez.